Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников

В Беларуси на новогодних и рождественских праздниках запланировано провести около 160 ярмарок, об этом рассказали сегодня на пресс-конференции "Новогодние распродажи. Расширение ассортимента белорусских производителей и торговых сетей".
– Во всех регионах страны и Минске готовятся к проведению ярмарок. Всего в стране их будет около 160, – рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.
Все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями по профилактике COVID-19.
– В случае изменения эпидемической ситуации на территории отдельных административных территориальных единиц возможны изменения по количеству мероприятий и по формату их проведения, – подчеркнул он.
С 14 декабря начнут работать елочные базары. Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты дерева: за самую маленькую попросят BYN 6.
Тематическое оформление витрин объектов торговли, общепита, торговых и обеденных залов, прилегающих к ним территорий и фасадов с использованием новогодних инсталляций, иллюминации планируют завершить к 10 декабря.
– В предпраздничные и праздничные дни по всей Беларуси будут продлены режимы работы торговых объектов, заведений общепита и сферы услуг, – добавил Михаил Жигало.
В объектах общественного питания разработаны праздничные меню с широким ассортиментом блюд и напитков отечественного производства.
– Стоимость предновогодних мероприятий в зависимости от формата проведения составит от BYN 27 до 160 на человека, в новогоднюю ночь ценник может варьироваться до BYN 200, – поделился Михаил Жигало.
По данным МАРТ, на полках магазинов можно найти около 50 наименований кондитерских новогодних подарков от 300 г до 3 кг, цены будут стартовать от BYN 3,9. В магазинах продается 40 наименований шампанского и игристых вин, свыше 100 видов карнавальных костюмов, более 3 тысяч разновидностей елочных украшений, сувениров и других праздничных товаров.
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Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ