Около 160 ярмарок пройдут в Беларуси во время рождественских и новогодних праздников

– рассказал начальник управления организации торговли и общественного питания Министерства антимонопольного регулирования и торговли Михаил Жигало.Все мероприятия пройдут в соответствии с рекомендациями по профилактике COVID-19.– подчеркнул он.С 14 декабря начнут работать елочные базары. Стоимость натуральных елей будет зависеть от высоты дерева: за самую маленькую попросят BYN 6.Тематическое оформление витрин объектов торговли, общепита, торговых и обеденных залов, прилегающих к ним территорий и фасадов с использованием новогодних инсталляций, иллюминации планируют завершить к 10 декабря.– добавил Михаил Жигало.В объектах общественного питания разработаны праздничные меню с широким ассортиментом блюд и напитков отечественного производства.– поделился Михаил Жигало.По данным МАРТ, на полках магазинов можно найти около 50 наименований кондитерских новогодних подарков от 300 г до 3 кг, цены будут стартовать от BYN 3,9. В магазинах продается 40 наименований шампанского и игристых вин, свыше 100 видов карнавальных костюмов, более 3 тысяч разновидностей елочных украшений, сувениров и других праздничных товаров.