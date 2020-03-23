Около ста иностранных судебных экспертов прошли обучение в Государственном комитете судебных экспертиз в минувшем году, рассказал председатель ГКСЭ Андрей Швед в программе "Панорама" на телеканале "Беларусь 1".
Фото: архив БЕЛТА
"Судебная экспертиза Беларуси на сегодня ведущая на постсоветском пространстве. К нам едут учиться. До 2013 года не было ни одного иностранного судебного эксперта, который обучался в Беларуси. С 2014 по 2019 год число иностранных делегаций, которые посетили Государственный комитет судебных экспертиз для обмена опытом, выросло более чем в 12 раз. Только в 2019 году приехали несколько десятков иностранных групп, в том числе 19 из арабских стран, всего около ста иностранных специалистов. Заявки на этот год и последующие только увеличиваются", — цитирует БЕЛТА главу Государственного комитета судебных экспертиз.
Зарубежные специалисты подчеркивают, что в Беларуси удается получить именно практические навыки. "Говорят, что обучались в США, Франции, Великобритании, но практических знаний не получили. А у нас побудут месяц-два и возвращаются готовые к работе. Они не сидят на лекциях, а работают в лабораториях, на полигонах. Поэтому из года в год число желающих обучаться растет", — пояснил председатель ГКСЭ.
По его словам, необходимости в реформировании комитета нет. Последний раз изменения проводились в 2013 году: в ГКСЭ были консолидированы ресурсы и специалисты различных ведомств.
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Около ста иностранных судебных экспертов прошли обучение в ГКСЭ в прошлом году
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