Праздничные елки и улицы города украсят гирлянды длиной 10 километров, сообщает БЕЛТА.
Главный инженер ГП "Горсвет" г. Витебска Андрей Босков поделился, что в самом крупном районе облцентра – Первомайском – установят около десяти елок. Из них четыре уже появились в микрорайоне Билево, где проживает много семей, в том числе и многодетных. И в связи с распространением коронавируса в новогоднюю ночь они отправятся на елки, расположенные недалеко от их домов.
– В общей сложности в городе будет гореть около 10 км гирлянд, это без учета освещения главной елки и светодиодных конструкций на площади Победы, – сказал Андрей Босков.
Что касается городских улиц, которые обычно светятся обилием праздничных огней, здесь картинка будет такая же, как и в прошлом году.
Подсветка городских зданий на главных улицах города будет включаться по графику. В будни витебские дома и предприятия будут освещаться примерно с 17:00 до 22:00, а в праздничные дни иллюминацию не станут отключать до 4 утра.
– Хотелось бы даже в такой ситуации создать для витебчан праздничное настроение. Обычно основные новогодние гулянья проходят на центральной площади возле главной елки города. Но в этом году призываем граждан поберечь здоровье и не собираться большими компаниями. В каждом районе Витебска есть свои небольшие елки. Мы стараемся украсить их так, чтобы они радовали горожан и создавали праздничное настроение, – обозначил специалист.
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Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске
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Фото: Александр КУЛЕВСКИЙ