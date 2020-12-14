Около 10 км гирлянд зажгутся на уличных новогодних елках в Витебске

Главный инженер ГП "Горсвет" г. Витебска Андрей Босков поделился, что в самом крупном районе облцентра – Первомайском – установят около десяти елок. Из них четыре уже появились в микрорайоне Билево, где проживает много семей, в том числе и многодетных. И в связи с распространением коронавируса в новогоднюю ночь они отправятся на елки, расположенные недалеко от их домов.– сказал Андрей Босков.Что касается городских улиц, которые обычно светятся обилием праздничных огней, здесь картинка будет такая же, как и в прошлом году.Подсветка городских зданий на главных улицах города будет включаться по графику. В будни витебские дома и предприятия будут освещаться примерно с 17:00 до 22:00, а в праздничные дни иллюминацию не станут отключать до 4 утра.– обозначил специалист.