Ограничения на посещение лесов сохраняются в четырех районах Беларуси: Добрушском, Гомельском, Речицком и Брагинском.

– По мере стабилизации обстановки ограничения будут сняты, и граждане беспрепятственно смогут посещать леса для отдыха, сбора ягод и грибов, – рассказал во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский.

Он напомнил, что в пожароопасный период по распоряжению местных исполкомов вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. Они основаны на данных Белгидромета и учитывают, как долго на определенной территории установилась сухая жаркая погода и высокий класс пожарной опасности – 4-й или 5-й. Тогда вводится полный запрет на посещение лесов, чтобы не допустить возникновения пожаров. Как-никак, в большинстве случаев возгорания происходят из-за человеческого фактора.

– Меры эти направлены на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда, – подчеркнул представитель Минлесхоза.

Он также обратил внимание на то, что при 3-м классе пожарной опасности исполкомы вводят ограничения на посещение лесов.

– Это подразумевает не полный запрет, а некие ограничения, например ограничения на въезд транспорта, разведение костров, – пояснил Чернявский.

Актуальную информацию о пожароопасной обстановке в лесах можно найти на интерактивной карте Минлесхоза на сайте ведомства.