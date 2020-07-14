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Ограничения на посещение лесов сохраняются в четырех районах Беларуси

Ограничения на посещение лесов сохраняются в четырех районах Беларуси: Добрушском, Гомельском, Речицком и Брагинском.

– По мере стабилизации обстановки ограничения будут сняты, и граждане беспрепятственно смогут посещать леса для отдыха, сбора ягод и грибов, – рассказал во время пресс-конференции в Национальном пресс-центре начальник управления лесного хозяйства Минлесхоза Сергей Чернявский. 

Он напомнил, что в пожароопасный период по распоряжению местных исполкомов вводятся ограничения и запреты на посещение лесов. Они основаны на данных Белгидромета и учитывают, как долго на определенной территории установилась сухая жаркая погода и высокий класс пожарной опасности – 4-й или 5-й.  Тогда вводится полный запрет на посещение лесов, чтобы не допустить возникновения пожаров. Как-никак, в большинстве случаев возгорания происходят из-за человеческого фактора. 

– Меры  эти направлены на обеспечение безопасности граждан, сохранности их имущества, а также лесного фонда, – подчеркнул представитель Минлесхоза. 

Он также обратил внимание на то, что при 3-м классе пожарной опасности исполкомы вводят ограничения на посещение лесов.  

– Это подразумевает не полный запрет, а некие ограничения, например ограничения на въезд транспорта, разведение костров, – пояснил Чернявский. 

Актуальную информацию о пожароопасной обстановке в лесах можно найти на интерактивной карте Минлесхоза на сайте ведомства. 

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