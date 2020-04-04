Оформление фур на въезд в Литву может идти с задержкой

На литовских пунктах пропуска 5 апреля проводится обновление таможенных программных продуктов, рассказали в Госпогранкомитете.

— По информации, поступившей от литовской стороны, 5 апреля с 09.00 до 17.00 в пунктах пропуска «Мядининкай» (с белорусской стороны —«Каменный Лог»), «Райгарадас» («Привалка») и «Шальчининкай» («Бенякони») будет проводиться обновление таможенных программных продуктов, — рассказали в Госпогранкомитете.

Из-за этого оформление фур на въезд в Литву может идти неритмично.

В Госпогранкомитете добавили, что рекомендуют учитывать эту информацию и следить за обстановкой перед белорусскими пунктами пропуска онлайн на сайте пограничного ведомства.