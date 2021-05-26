Главный дизайнер итальянского бренда Off-White Вирджил Абло впервые представил полноценную коллекцию солнцезащитных очков.
Американский дизайнер представил несколько унисекс-оправ в стиле 1980-х и 1990-х годов. Этим летом Абло предлагает носить массивные варианты или очки в тонкой металлической оправе.
Цветовая гамма разнообразная: от сероватых оттенков до ярко-розового и желтого. Кроме того можно выбрать цвет линз - черные или желтоватые.
Дизайнер также представил рекламный кампэйн линейки. В нем приняли участие модели Хелена Кристенсен, Джастин Битикон и рэпер Lil Dre.
Коллекция солнцезащитных очков поступит в продажу уже в июне. Стоимость аксессуаров варьируется от 270 до 405 долларов.
Фото: off---white.com
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Off-White выпустил свою первую коллекцию солнцезащитных очков
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