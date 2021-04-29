На велодорожке по ул. В. Хоружей сотрудниками ГАИ установлены факты нарушений правил остановки и стоянки транспортных средств. Об этом информирует Telegram-канал столичной ГАИ.
ГАИ призывает водителей не оставлять свои авто в зоне действия запрещающих знаков и там, где парковка запрещена Правилами дорожного движения. В соответствии с КоАП нарушение установленных правил остановки или стоянки предусматривает штраф в одну базовую величину. Кроме того, инспекторы ГАИ имеют право эвакуировать транспортное средство, стоящее с нарушением ПДД.
Фото из Telegram-канала УГАИ ГУВД Мингорисполкома
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Одна базовая и эвакуация: в ГАИ напомнили, что грозит автомобилистам, паркующимся на велодорожке
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