ОДКБ созывает экстренное заседание Постоянного совета

Встреча пройдет в связи с обострением конфликта в Закавказье, сообщает ТАСС.
Генсекретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета организации из-за обострения на армяно-азербайджанской границе.
– Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась инициировал проведение 13 июля экстренного заседания Постоянного совета ОДКБ, – пояснил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.
Как отметил спикер, заседание вызвано произошедшими 12 июля боестолкновениями на Тавушском направлении.