ОДКБ провела консультации по подготовке системы коллективной безопасности на следующий год

26 и 27 января на базе Объединенного штаба Организации Договора о коллективной безопасности в режиме видеоконференции состоялись консультации по рассмотрению проекта плана совместной подготовки органов управления и формирований сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ на 2022 год, сообщается на сайте ОДКБ.
"Мероприятие состоялось под общим руководством заместителя начальника Объединенного штаба ОДКБ генерал-майора Сергея Куприка. Посредством видео-конференц-связи в нем приняли участие представители заинтересованных министерств и ведомств Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Российской Федерации, Республики Таджикистан, Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ", – говорится в сообщении.
В ходе совещания обсуждались командно-штабные, специальные и совместные учения с силами и средствами разведки, материально-технического обеспечения, с Коллективными силами оперативного реагирования, Коллективными авиационными силами, миротворческими силами ОДКБ, а также с Коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона.
Также были рассмотрены вопросы проведения тренировок оперативного состава Центра кризисного реагирования ОДКБ и национальных органов, уполномоченных на взаимодействие с ним, мероприятия совместной подготовки военных кадров и международного военного сотрудничества с государствами, не являющимися государствами – членами ОДКБ, и другими международными организациями.
«Мероприятия, предусмотренные планом, направлены на повышение готовности сил и средств системы коллективной безопасности ОДКБ к выполнению задач по предназначению. Совместная плодотворная работа позволила выработать согласованные позиции по всем рассматриваемым вопросам. Обсуждены все предложения и замечания, поступившие по проекту плана от министерств и ведомств государств – членов ОДКБ, содержание документа доработано», – отметил генерал-майор Сергей Куприк, подводя итоги консультаций.
Согласованный проект документа Объединенный штаб Организации Договора о коллективной безопасности направит на рассмотрение Постоянного совета ОДКБ.
Фото: ОДКБ
Опубликовано:
418