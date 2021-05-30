Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.53
EUR: 3.09
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Беларусь помнит
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе

Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе

На военно-исторической реконструкции в мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» собралось несколько сотен зрителей со всей Беларуси.


- На Ивацевичском земле, в урочище Хованщина, во время Великой Отечественной войны базировался штаб партизанского соединения Брестской области, - говорит директор районного историко-краеведческого музея Раиса Горбач.Попасть на тайный остров среди топких болот можно было лишь по  тоненькой кладочке под водой. Не знаешь – не найдешь. Кроме штаба, тут находилась редакция областной газеты «Заря», санчасть, лесная школа, комсомольская ячейка, землянки. А в 1943 году были выставлены две линии обороны, которые охраняли западные рубежи партизанского соединения. Одну из них враг смог прорвать, вторую – нет. Сегодня во время реконструкции были воссозданы события обороны Хованщины в начале 1944 года.


На лесной поляне участники исторический клубов из Бреста, Минска, Гомеля, Фаниполя и Березы разыграли эпизод с применением техники времен войны. Взрывы, дым, пулемётная очередь – все, как в кино, только громче и прямо на глазах у изумлённой публики. 

После боя зрителей по традиции пригласили в партизанский лагерь на экскурсию. В наши дни попасть на остров можно по оборудованному мостику. У гостей была уникальная возможность попробовать блюда партизанской кухни, узнать, как был устроен быт лесной армии. Отдельная тема – борьба с оккупантами и их пособниками, жестокая и непредсказуемая.

 
Памятные мероприятия на Хованщине мы проводим не первый год. Однако этот май особенный. Наш мемориальный комплекс открылся ровно 50 лет назад – 30 мая 1971 года. После освобождения Ивацевичского района участники партизанского движения пообещали друг другу ежегодно встречаться в последнее воскресенье мая. Традицию ветеранов продолжили потомки, она до сих пор ни разу не была нарушена, - подчеркнула Раиса Горбач.




Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Фото: Анна КУРАК
Версия для печати
Новости и статьи
Колумбийский велогонщик Эган Берналь выиграл многодневку Джиро д'Италия-2021
Соболенко вышла во второй круг Открытого чемпионата Франции
Команда Канады разгромила итальянцев в матче групповой стадии ЧМ по хоккею
Сборная Беларуси потерпела поражение от швейцарцев на ЧМ по хоккею
Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе
Google пытался скрыть от пользователей факт сбора данных об их местоположении
«Слуцк» обыграл «Ислочь» в матче футбольного чемпионата страны
Более 2,7 тыс. фур скопилось в очереди на выезд из Беларуси в ЕС
Говорцова разгромно проиграла Весниной в матче 1/64 финала Roland Garros
2-й этап чемпионата и первенства Беларуси по мотоциклетному спорту 2021 - стрим
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Легкость в мыслях необыкновенная
Белоруски не попали в 1/2 финала олимпийской квалификации по баскетболу 3х3
На "Беларуськалии" смертельно травмирован рабочий
Hrodna life снова разместил экстремистскую продукцию - владелец задержан
Минские следователи поддержали автопробег "За мирную Беларусь!"
Белоруска завоевала титул Miss Elite Europe на международном конкурсе красоты
«Гомель» разгромил «Минск» и поднялся на третье место в таблице ЧБ по футболу
Центральную экспозицию на "ТИБО-2021" займет стенд "Беларусь - страна цифровых возможностей"
Обладатель 5 премий Grammy Би Джей Томас ушел из жизни в возрасте 78 лет
Это его первый "Ауф": маленький волчонок впервые завыл и попал на видео
Герасимов проиграл Коко в первом круге Roland Garros
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Занимательно о беглых
Белорусские самбисты выиграли 11 наград на ЧЕ в Лимасоле
МИД Сирии осудил вмешательство Запада во внутренние дела Беларуси
Умер американский актер Гэвин МакЛауд
Фотофакт. Последний звонок прошел в гимназии в Молодечно
В Индии умер первый пациент с коронавирусом и "желтой плесенью"
Премьер-министр Британии Джонсон тайно женился на Кэрри Саймондс
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1178 пациентов с COVID-19, выписаны 1553
Волейболисты сборной Беларуси обыграли Чехию в стартовом матче золотой Евролиги
В Лондоне вынесли приговор по делу о крупнейшей партии изъятых наличных
"Красота не требует жертв" - участница конкурса "Королева студенчества - 2021" из Гомеля
блог
Анатолий ЛЕМЕШЁНОК
Случай на болоте
На любой вкус и кошелек - как Браславщина готовится к новому туристическому сезону
Важны не «жизни черных», а их деньги. И деньги других тоже важны
Фестиваль национальных культур торжественно откроется 27 июня в столичном Верхнем городе
Хоккеисты сборной Беларуси сыграют со швейцарцами на ЧМ-2021
Лукашенко искупался в Черном море при температуре воды плюс 16
В Брестской области первый укос трав пока не хуже прошлогоднего
Полетали над Чижовским водохранилищем. Смотрите красивое аэровидео
В Пинске стартовала Республиканская спартакиада работников здравоохранения
В России за сутки выявили максимум с 19 марта заразившихся коронавирусом
Томат, огурец, баклажан. Тест про овощи, которые не то, чем кажутся
Вечер музыкотерапии пройдет 3 июня в Белгосфилармонии
Юрий Щербацевич завоевал бронзу ЧЕ по стрельбе
Более 170 созданных детьми экслибрисов представят в НББ 1 июня
Авторы
СКАНИРУЙТЕ