Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе

, - говоритНа лесной поляне участники исторический клубов из Бреста, Минска, Гомеля, Фаниполя и Березы разыграли эпизод с применением техники времен войны. Взрывы, дым, пулемётная очередь – все, как в кино, только громче и прямо на глазах у изумлённой публики.После боя зрителей по традиции пригласили в партизанский лагерь на экскурсию. В наши дни попасть на остров можно по оборудованному мостику. У гостей была уникальная возможность попробовать блюда партизанской кухни, узнать, как был устроен быт лесной армии. Отдельная тема – борьба с оккупантами и их пособниками, жестокая и непредсказуемая., - подчеркнула Раиса Горбач.