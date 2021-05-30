На военно-исторической реконструкции в мемориальном комплексе партизанской славы «Хованщина» собралось несколько сотен зрителей со всей Беларуси.
- На Ивацевичском земле, в урочище Хованщина, во время Великой Отечественной войны базировался штаб партизанского соединения Брестской области, - говорит директор районного историко-краеведческого музея Раиса Горбач. – Попасть на тайный остров среди топких болот можно было лишь по тоненькой кладочке под водой. Не знаешь – не найдешь. Кроме штаба, тут находилась редакция областной газеты «Заря», санчасть, лесная школа, комсомольская ячейка, землянки. А в 1943 году были выставлены две линии обороны, которые охраняли западные рубежи партизанского соединения. Одну из них враг смог прорвать, вторую – нет. Сегодня во время реконструкции были воссозданы события обороны Хованщины в начале 1944 года.
На лесной поляне участники исторический клубов из Бреста, Минска, Гомеля, Фаниполя и Березы разыграли эпизод с применением техники времен войны. Взрывы, дым, пулемётная очередь – все, как в кино, только громче и прямо на глазах у изумлённой публики.
После боя зрителей по традиции пригласили в партизанский лагерь на экскурсию. В наши дни попасть на остров можно по оборудованному мостику. У гостей была уникальная возможность попробовать блюда партизанской кухни, узнать, как был устроен быт лесной армии. Отдельная тема – борьба с оккупантами и их пособниками, жестокая и непредсказуемая.
- Памятные мероприятия на Хованщине мы проводим не первый год. Однако этот май особенный. Наш мемориальный комплекс открылся ровно 50 лет назад – 30 мая 1971 года. После освобождения Ивацевичского района участники партизанского движения пообещали друг другу ежегодно встречаться в последнее воскресенье мая. Традицию ветеранов продолжили потомки, она до сих пор ни разу не была нарушена, - подчеркнула Раиса Горбач.
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Один день из жизни партизан воссоздали в Ивацевичском районе
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