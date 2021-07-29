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Один человек погиб при пожаре в турецкой Анталье

Стало известно, что один человек погиб при пожаре в районе города Маганавт в Анталье. Об этом сообщает ТАСС.


По информации телеканала CNN Turk, 62 пострадавшим понадобилась помощь медиков. 

Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о 53 пострадавших. Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат. По предварительной информации, возгорание случилось из-за сильной жары в регионе. 
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Фото: РЕЙТЕР
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