Один человек погиб при пожаре в турецкой Анталье

По информации телеканала CNN Turk, 62 пострадавшим понадобилась помощь медиков.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о 53 пострадавших. Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат. По предварительной информации, возгорание случилось из-за сильной жары в регионе.