Стало известно, что один человек погиб при пожаре в районе города Маганавт в Анталье. Об этом сообщает ТАСС.
По информации телеканала CNN Turk, 62 пострадавшим понадобилась помощь медиков.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщил о 53 пострадавших. Пожар начался 28 июля недалеко от курортного города Манавгат. По предварительной информации, возгорание случилось из-за сильной жары в регионе.
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Один человек погиб при пожаре в турецкой Анталье
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Николай ЩЕКИН
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