Один человек погиб и около 80 пострадали: в Японии продолжается сильный снегопад

Высота сугробов в некоторых районах достигает двух с половиной метров. Власти сразу нескольких префектур попросили помощи военных. Сообщается и о перебоях в движении транспорта и отключении электроэнергии.Также сильный снегопад продолжается и в Испании, где из-за стихии погибли четыре человека. Сильнее всего непогода ударила по Мадриду. Там высота снежного покрова превышает полметра. Люди могут передвигаться только на лыжах, а на машинах и вовсе не выехать, так как они превратились в снежные сугробы.Автобусы до сих пор не ходят, с некоторыми частями страны приостановлено железнодорожное сообщение. С 8 января не работает и международный аэропорт.