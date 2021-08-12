Очевидец протестов в Вильнюсе рассказал, кто раскачивал толпу на митинге

Евгений Титов. Скриншот видео

заявил журналист.В качестве аргумента Евгений Титов предложил посмотреть отрывок из видео, снятого во время митинга. Он посоветовал зрителям обратить внимание на количество ударов тяжелыми предметами о щиты силовиков, слышных на видео. Они были достаточно частыми.сказал журналист. –Ведущий программы Дмитрий Семенов задал своему коллеге вопрос, было ли в дневное время ощущение, что события 10 августа в Вильнюсе примут такой оборот, витала ли в воздухе соответствующая атмосфера?– ответил Евгений Титов. –Он добавил:Этот актив журналист также продемонстрировал на видео. На кадрах видно, как напротив ряда полицейских стоит толпа протестующих. Между ними находится небольшая группа молодых мужчин с флагами. Последних журналист и охарактеризовал как актив митинга. Он рассказал, как действовали представители этой группы: