Очевидец протестов в Вильнюсе рассказал, кто раскачивал толпу на митинге

В Вильнюсе 10 августа состоялась акция протеста, в которой участвовали несколько тысяч человек. К вечеру на шествии начались беспорядки. Журналист Delfi Евгений Титов, освещавший акции, рассказал, как они координировались, в выпуске программы «Delfi. Главное».
Евгений Титов. Скриншот видео
– У меня возникло ощущение, что действия, которые развернулись у стен парламента вечером [10 августа] и в ночное время, носили организованный характер, – заявил журналист.
В качестве аргумента Евгений Титов предложил посмотреть отрывок из видео, снятого во время митинга. Он посоветовал зрителям обратить внимание на количество ударов тяжелыми предметами о щиты силовиков, слышных на видео. Они были достаточно частыми.
– Это не отдельные броски, это целый град камней. И вот такие волны имели организованный характер. То есть камни бросали одновременно, может быть, 30–50 человек. Эти люди действовали слаженно, – сказал журналист. – Вопрос простейший: как в условиях митинга организовать эту команду? Технически себе я этого не представляю. Как? Вот стоят люди, которые незнакомы друг с другом, и тут мы им говорим: «Так, ребята, идите сюда бросать камни!» Не было этого. Значит, эти люди были связаны заранее. Значит, есть тот, кто их организовал. Я считаю, что Департамент государственной безопасности должен обратить внимание в том числе и на этот вопрос.
Ведущий программы Дмитрий Семенов задал своему коллеге вопрос, было ли в дневное время ощущение, что события 10 августа в Вильнюсе примут такой оборот, витала ли в воздухе соответствующая атмосфера?
– Да, безусловно витала, – ответил Евгений Титов. – Когда толпа загородила выезд машинам работников Сейма, было уже понятно, что происходит нарушение законодательства. Когда в депутата-консерватора кинули литовским флагом, было понятно, что эти люди настроены серьезно.
Он добавил:
– Что касается конкретно ночных событий, на самом деле было много шансов, чтобы они прекратились гораздо раньше. Но был определенный актив людей, который не давал этому конфликту затухнуть.
Этот актив журналист также продемонстрировал на видео. На кадрах видно, как напротив ряда полицейских стоит толпа протестующих. Между ними находится небольшая группа молодых мужчин с флагами. Последних журналист и охарактеризовал как актив митинга. Он рассказал, как действовали представители этой группы:
– Как это происходило? Стоят, допустим, сорок минут люди друг против друга: полиция и протестующие. Сорок минут ничего не происходит. И как только противостояние начинает затухать, появляется человек с мегафоном, который начинает разогревать толпу, кричать провокативные фразы… Была ситуация, когда в присутствии нескольких сотен людей, допустим, в адрес президента Литвы он говорил нецензурные слова. Пусть правоохранители дают оценку этому факту. Это злостное хулиганство. Разве человек не понимает, чем это грозит? Он понимает. Но почему это делает? Значит, понимает, что есть тот, кто его прикроет, поможет ему.