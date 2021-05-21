В среду, 26 мая, состоится очередное заседание Конституционной комиссии. Об этом сообщает БЕЛТА.
Согласно данным рабочей группы по информационному обеспечению деятельности Конституционной комиссии, во время заседания будут рассмотрены вопросы о конституционном статусе Всебелорусского народного собрания и конституционные положения о системе местного управления и самоуправления.
Опубликовано:
787
Очередное заседание Конституционной комиссии пройдет 26 мая
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter