Очередная неделя белорусской кухни в Минске будет посвящена встрече осени

Очередную, 22-ю по счету акцию под названием «Неделя белорусской кухни» с участием столичных заведений общественного питания планируется провести в Минске в конце августа – начале сентября, говорится в сообщении на сайте Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома.

– С 31 августа по 6 сентября в Минске будет проходить 22-я «Неделя белорусской кухни. Щедрая осень!» – говорится в сообщении. – К участию приглашаются рестораны, кафе, столовые и иные объекты общественного питания различного формата.

О том, какие блюда могут быть предложены в рамках недели белорусской кухни и сколько будет участников, не сообщается. Известно только, что заявки на участие в ГУПР Мингорисполкома будут принимать до 21 августа.

Кроме того, предполагается, что акция будет проходить в формате, впервые опробованном в текущем году. Поясним. С 24 февраля по 1 марта в столице проходила неделя белорусской кухни «Масленица». Каждое заведение – участник мероприятия предлагало гостям свой собственный сет, состоящий из блюд белорусской кухни – как традиционных, так и приуроченных к Масленице. При этом цена у разных сетов была одинаковой и составляла 20 рублей. В одном из вариантов это были блинчики с мачанкой из свинины, грибов и яйца, морковная коврижка с клюквенным соусом и медом и тыквенный напиток. В другом – сельдь под шубой в блинах, бульон с птицей, сырные клецки и зеленью, пызы с цветной подливкой и салатом из капусты с клюквой, блины с топленым маслом и пломбир. Количество блюд в разных наборах варьировалось, но их количество должно было быть не менее трех. Раньше же на подобных мероприятиях все заведения-участники предлагали по одной и той же цене одинаковое меню из нескольких белорусских блюд, приготовленных по единой рецептуре.

Первая акция «Неделя белорусской кухни» прошла в Минске в сентябре 2013 года. Миссией фуд-мероприятия изначально является привлечение внимания горожан и гостей столицы к блюдам белорусской кухни, продвижение и популяризация национальных кулинарных традиций. Организатором выступает государственное учреждение «Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома». В первой неделе принимало участие 12, во второй-третьей-четвертой – до 30 предприятий общепита, позже количество приближалось к сотне. Новый формат в этом году поддержали 33 кафе и ресторана.