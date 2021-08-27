Ивашко пробился в полуфинал турнира в США, обыграв 12-ю ракетку мира

Илья Ивашко (ATP: 63) вышел в полуфинал турнира категории ATP 250 с призовым фондом $ 717 955 в американском Уинстон-Сейлеме. На четвертьфинальной стадии белорус за 1 час 27 минут неожиданно оставил не у дел испанца Пабло Карреньо-Бусту (ATP: 12) – 7:6 (7:2), 6:3, который был посеян на этих соревнованиях под первым номером. Ивашко четвертый раз в карьере взял верх над игроком из топ-20 мирового рейтинга, причем три победы из четырех он одержал в текущем сезоне.
Теннисист из Испании считался фаворитом в игре. Однако первая ракетка Беларуси смог поставить перед ним неразрешимые задачи. И нельзя сказать, что успех Ивашко случаен, ведь он действительно был лучше буквально во всех компонентах игры: лучше подавал, принимал и четче проводил длинные розыгрыши.
В первом сете, по ходу которого не было ни одного брейка, белорус смог склонить чашу весов в свою сторону на тай-брейке.
Но вот вторая партия сложилась для Ивашко куда легче. Сделав два брейка и при этом не уступив ни одной собственной подачи, он красиво закрыл сет и матч.
Ранее на этом турнире Илья Ивашко, напомним, обыграл итальянца Андреаса Сеппи (ATP: 88) (6:4, 6:4), хорвата Марина Чилича (ATP: 36) (4:6, 7:5, 6:4) и Яна-Леннарда Штруффа из Германии (ATP: 52) (6:2, 6:1). В полуфинале соперником представителя белорусской школы тенниса станет финн Эмил Руусувуори (ATP: 76).
Вторая ракетка Беларуси Егор Герасимов (ATP: 81) свое выступление в Уинстон-Сейлеме, увы, уже завершил. После победы над словаком Норбертом Гомбошем (ATP: 112) (7:6, 3:6, 6:2) он проиграл французу Ришару Гаске (ATP: 82) во втором круге (6:7, 6:7).
Эти соревнования являются последней возможностью проверить себя в преддверии Открытого чемпионата США, который состоится с 30 августа по 12 сентября.