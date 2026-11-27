Министерство обороны Украины пересмотрело критерии для предприятий ВПК, авиастроительной и космической отраслей, которые претендуют на статус важных для национальной экономики, пишет sb.by.
Флаг Украины
По информации ТАСС, в телеграм-канале ведомства говорится о том, что изменения касаются документального подтверждения оборонных контрактов и грантовой поддержки в рамках процедур, связанных с бронированием военнообязанных работников.
В сообщении поясняется, что теперь будут применяться единые формы отчетности вместо рекомендуемых форм подтверждения заключения и исполнения оборонных договоров, а также будет необходимо дополнительное подтверждение для получателей грантов, если отчетный период по грантовому договору закончился.
«Число критериев и общий механизм определения предприятий важными для национальной экономики не изменились. В частности, доля оборонной продукции, работ и услуг должна превышать 50 % общего объема деятельности предприятия за последний отчетный период», — проинформировали в украинском минобороны.
Флаг Украины
По информации ТАСС, в телеграм-канале ведомства говорится о том, что изменения касаются документального подтверждения оборонных контрактов и грантовой поддержки в рамках процедур, связанных с бронированием военнообязанных работников.
В сообщении поясняется, что теперь будут применяться единые формы отчетности вместо рекомендуемых форм подтверждения заключения и исполнения оборонных договоров, а также будет необходимо дополнительное подтверждение для получателей грантов, если отчетный период по грантовому договору закончился.
«Число критериев и общий механизм определения предприятий важными для национальной экономики не изменились. В частности, доля оборонной продукции, работ и услуг должна превышать 50 % общего объема деятельности предприятия за последний отчетный период», — проинформировали в украинском минобороны.
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