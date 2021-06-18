Обязательную COVID-регистрацию ввели для всех въезжающих в Саудовскую Аравию

уточняется в распоряжении.Нововведения будут действовать для всех туристов, в том числе и для путешественников из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.Обращается внимание, что зарегистрироваться в системе необходимо еще до вылета в направлении Саудовской Аравии, предоставив сведения о прохождении процедуры вакцинации и иную релевантную информацию.Аналогичные правила существуют и в других арабских странах. Например, в эмирате ОАЭ Абу-Даби правительство разработало специальное приложение "Аль-хосн", в котором находится информация о прививках и ПЦР-тестированиях. Регистрация в приложении являлась обязательной для иностранных граждан, однако теперь и для местных жителей. Благодаря приложению граждане могут посещать места повышенного скопления людей.