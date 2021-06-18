Главное управление гражданской авиации Саудовской Аравии приняло решение ввести новые правила для граждан других стран. Отныне все путешественники до прилета в государство обязаны пройти процесс регистрации в базе данных о переболевших коронавирусной инфекцией и привитых от COVID-19, передает ТАСС.
– Этот протокол поможет упростить процедуры въезда и сократить периоды ожидания на пропускных пунктах, – уточняется в распоряжении.
Нововведения будут действовать для всех туристов, в том числе и для путешественников из стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.
Обращается внимание, что зарегистрироваться в системе необходимо еще до вылета в направлении Саудовской Аравии, предоставив сведения о прохождении процедуры вакцинации и иную релевантную информацию.
Аналогичные правила существуют и в других арабских странах. Например, в эмирате ОАЭ Абу-Даби правительство разработало специальное приложение "Аль-хосн", в котором находится информация о прививках и ПЦР-тестированиях. Регистрация в приложении являлась обязательной для иностранных граждан, однако теперь и для местных жителей. Благодаря приложению граждане могут посещать места повышенного скопления людей.
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Обязательную COVID-регистрацию ввели для всех въезжающих в Саудовскую Аравию
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