Объяснена причина массового распространения коронавируса в Италии

Работающая в Италии врач-реаниматолог Ирина Шлычкова объяснила, почему коронавирус практически беспрепятственно охватил европейскую страну. Своим мнением она поделилась в эфире ток-шоу «60 минут» на телеканале «Россия 1», передает РИА Новости.





Медик заявила, что одной из причин стало отсутствие в стране эпидемиологической службы. Также, утверждает она, в итальянских медицинских вузах даже нет такого предмета как эпидемиология. «Власти страны упустили момент, когда необходимо было действовать», — отметила она.

Шлычкова добавила, что к 23 марта в Италии умерли 24 медика.

По состоянию на ночь 27 марта в Италии заразились 80,6 тысячи человек, 8,2 тысячи скончались.