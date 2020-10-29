Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году, сообщает БЕЛТА.
– Сейчас мы начали работу по открытию летных специальностей. Первых курсантов планируем набрать в 2021 году. Уже определили требования к вступительным экзаменам, физическому и психологическому отбору, медицинскому освидетельствованию поступающих. Департамент разработал авиационные правила по подготовке летного состава. Сейчас выбираем воздушные суда. Готовится проектная документация для строительства тренажерного центра на территории Белорусской государственной академии авиации, – прокомментировал директор Департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Артем Сикорский.
По его словам, теоретические занятия будут проходить на базе Белорусской государственной академии авиации, летная практика – на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Заинтересованность в летной подготовке курсантов высказал аэроклуб "Даймонд".
– Объем часов, которые должны налетать курсанты, соответствует международным стандартам – 200 часов. Летная подготовка будет осуществляться по стандартам Европейского агентства по безопасности полетов для обеспечения максимальной конкурентоспособности выпускников на рынке труда, – пояснил он.
Директор Департамента по авиации подчеркнул, что сейчас спрос на авиационных специалистов как в Беларуси, так и за рубежом достаточно большой.
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Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году – Минтранс
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ