Обучение пилотов в Беларуси планируют начать в 2021 году – Минтранс

– прокомментировалПо его словам, теоретические занятия будут проходить на базе Белорусской государственной академии авиации, летная практика – на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Заинтересованность в летной подготовке курсантов высказал аэроклуб "Даймонд".– пояснил он.Директор Департамента по авиации подчеркнул, что сейчас спрос на авиационных специалистов как в Беларуси, так и за рубежом достаточно большой.