Обстановка в лагере на погранпереходе «Кузница» продолжает оставаться напряженной

Над лагерем нависло большое серое облако от многочисленных костров – люди пытаются согреться. Беженцы снимают обувь и греют над костром ноги. Многие от холода переминаются с ноги на ногу, детей кутают в одеяла, выданные по поручению Главы государства в качестве гуманитарной помощи. Дети, старики и женщины нынче находятся в наиболее уязвимом положении.Находиться в эпицентре сформировавшегося стихийного лагеря беженцев очень тяжело. Дым попросту застилает и «съедает» глаза.