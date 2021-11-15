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  2. Обстановка в лагере на погранпереходе «Кузница» продолжает оставаться напряженной

Обстановка в лагере на погранпереходе «Кузница» продолжает оставаться напряженной

Сегодня ночью столбики термометров обещают опуститься ниже нуля градусов. В лагере беженцев многие начинают готовиться ко сну, спят прямо на бетоне в спальных мешках, что может грозить серьезными последствиями для здоровья – простудными заболеваниями, которыми и так уже болеют в избытке, и не только. 


Над лагерем нависло большое серое облако от многочисленных костров – люди пытаются согреться. Беженцы снимают обувь и греют над костром ноги. Многие от холода переминаются с ноги на ногу, детей кутают в одеяла, выданные по поручению Главы государства в качестве гуманитарной помощи. Дети, старики и женщины нынче находятся в наиболее уязвимом положении. 


Находиться в эпицентре сформировавшегося стихийного лагеря беженцев очень тяжело. Дым попросту застилает и «съедает» глаза. 







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Фото: Виталий ПИВОВАРЧИК
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