Общий яровой сев приблизился к экватору

На первый план сейчас выходят другие культуры. Под весь яровой сев в этом году отведено почти 2,5 миллиона гектаров. Семена уже легли в почву на площади 1,088 миллиона – 44 процента к плану (год назад – 1,547 миллиона, то есть 60 процентов). В Брестской области посеяно 45 процентов (59), Витебской – 38 (51), Гомельской – 32 (54), Гродненской – 64 (73), Минской – 46 (65), Могилевской – 40 (66).Как рассказал директор Института льна Иван Голуб, главное сейчас на льняном поле – посеять семена в почву с оптимальной влажностью 60–65 процентов, ни в коем случае нельзя это делать в переувлажненную. Конечно, первостепенное внимание – качеству работы. Следует хорошо провести предпосевную обработку полей, внести необходимое количество удобрений, все сделать в оптимальные сроки.По словам начальника управления растениеводства Минсельхозпрода Василия Ядловского, до конца апреля надо завершить сев ярового рапса, льна и сахарной свеклы. В мае может начаться быстрое увеличение температуры и такой же рост трав. Если сев затянется, не успеют подготовить технику к началу кормозаготовки. Ведь в ней в значительной степени предстоит участвовать тем же людям, которые сейчас заняты в поле.