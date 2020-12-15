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  2. Общественная приемная в Гомеле: туризм, восстановление загрязненных территорий и общение коммунальщиков с жителями

Общественная приемная в Гомеле: туризм, восстановление загрязненных территорий и общение коммунальщиков с жителями

Предложения от граждан принимал начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и по проблемам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Гомельского облисполкома Дмитрий Рутковский. 


Коммунальщики и жители должны общаться теснее, уверена дозвонившаяся первой пенсионерка Светлана Кравцова из Гомеля:

– Я пониманию, что на тот же асфальт во дворах денег выделяется не так много, но было бы хорошо, если бы у местных жителей спрашивали, что конкретно они хотели бы отремонтировать в первую очередь. У нас вдоль восьмиподъездного дома на Владимирова тротуар не делался, наверное, с самого строительства. Ходить по нему, особенно пенсионерам и особенно в гололед, – занятие небезопасное.  

Светлана Викторовна хотела бы больше влиять на облик своего микрорайона.  Дмитрий  Рутковский напомнил:

– Наши ЖЭУ всегда открыты, вы всегда можете обратиться письменно или устно, и они обязаны отреагировать на ваше обращение. Другой вопрос, что все коммунальные службы работают в рамках финансирования и все сразу исправить невозможно. А как раз по количеству обращений мы видим первоочередные нужды. Ваше предложение об опросе местных жителей очень здравое, мы подумаем, можно ли сделать, например, голосование на сайте или анкетирование через почтовые ящики.


А гомельчанка Екатерина Жукова сетует, что туристический потенциал Гомельской области используется слишком мало:

– Мы с мужем, как и многие белорусы, из-за пандемии за рубеж отдыхать не поехали, а путешествовали по Беларуси. Мы строили маршрут только по тем объектам, которые были на слуху – Мирский, Несвижский замки, Коссовский дворец. А тут недавно я прочитала, что на базу отдыха недалеко от Гомеля привезли двух зубров, и оказалось, что там целый зоопарк и центр экологического отдыха. Получается, что такую информацию можно или случайно найти, или услышать от знакомых. А потом планировать всю поездку самостоятельно, искать транспорт.

Екатерина мечтает о том, чтобы можно было прийти в турфирму или зайти на сайт и получить целый маршрутный пакет: билеты, транспорт, место проживания и перечень экскурсий. Пора продавать туры не только в Турцию и Египет, но и на родные просторы. Красивых и значимых мест и в Беларуси, и в Гомельской области огромное количество, но своим ходом добраться до них бывает тяжеловато, да и разрекламированы они слабо. Дмитрий Михайлович темой очень заинтересовался:

– Вы правы, нам нужен единый информационный ресурс, где бы размещали и материалы про достопримечательности, агроусадьбы, и предложения турфирм. Я сам в этом году в отпуск поехал по Беларуси и знаю, что туристические фирмы переключают свое внимание на нашу страну и разрабатывают внутренние маршруты. 



Дмитрий Рутковский также отметил, что мало используется туристический потенциал приграничных территорий, особенно Полесского радиационно-экологического заповедника. Привлечение сюда туристов стало бы отличным подспорьем в деле социально-экономического развития пострадавших территорий. А именно этот аспект продолжает оставаться основным при подготовке  очередной  Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассчитанной на 2021–2025 годы. 
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Фото: Мария АМЕЛИНА
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