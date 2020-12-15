Общественная приемная в Гомеле: туризм, восстановление загрязненных территорий и общение коммунальщиков с жителями

Коммунальщики и жители должны общаться теснее, уверена дозвонившаяся первойиз Гомеля:Светлана Викторовна хотела бы больше влиять на облик своего микрорайона. Дмитрий Рутковский напомнил:сетует, что туристический потенциал Гомельской области используется слишком мало:Екатерина мечтает о том, чтобы можно было прийти в турфирму или зайти на сайт и получить целый маршрутный пакет: билеты, транспорт, место проживания и перечень экскурсий. Пора продавать туры не только в Турцию и Египет, но и на родные просторы. Красивых и значимых мест и в Беларуси, и в Гомельской области огромное количество, но своим ходом добраться до них бывает тяжеловато, да и разрекламированы они слабо. Дмитрий Михайлович темой очень заинтересовался:Дмитрий Рутковский также отметил, что мало используется туристический потенциал приграничных территорий, особенно Полесского радиационно-экологического заповедника. Привлечение сюда туристов стало бы отличным подспорьем в деле социально-экономического развития пострадавших территорий. А именно этот аспект продолжает оставаться основным при подготовке очередной Госпрограммы по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, рассчитанной на 2021–2025 годы.