"Обожаю эту партию!": в свой юбилей Нина Шарубина блеснула в «Тоске» и провела экскурсию по выставке из своих фотографий

Вообще-то, день рождения у народной артистки Беларуси 2 января, но настоящий праздник у артиста наступает тогда, когда он может разделить его с публикой.
На выходных в Большом театре состоялся бенефис Нины Шарубиной, по традиции дополненный выставкой ее сценических фотографий. 12 фотопортретов — 12 ярких образом — 12 главных ролей, запечатленных театральными фотохудожниками.
Обычно оперные артисты перед спектаклем боятся тратить голос, давать интервью и просто разговаривать. Но Нина Шарубина столь щедра, а голос ее столь устойчив к нагрузкам, что она буквально за 15 минут до выхода на сцену провела экскурсию, рассказав о каждой из своих героинь, а попутно и о себе.
Не все знают, что наша выдающаяся оперная дива родилась в белорусской деревне. Её детство прошло над Днепром в древнем селении Требухи, которое в 1964 году переименовали в Калиновое.
В деревне была музыкальная школа. Во времена СССР в таких заведениях учились бесплатно. Педагоги приезжали из Могилева. Нина по желанию родителей осваивала баян, но гораздо больше ей нравилось петь в школьном вокальном квартете, который дважды становился лауреатом конкурса «Красные гвоздики». При этом и обычную десятилетку она окончила с золотой медалью и даже пыталась поступить на юридический факультет университета… Не вышло, зато для нее открылась дверь в Могилёвское музыкальное училище.
Здесь, в классе хорового дирижирования, она повстречала своего первого настоящего учителя пения — Людмилу Браиловскую. Кстати, из созданного Людмилой Евгеньевной певческого кружка «Днепровская лира» при Дворце культуры и техники «Химволокно» вышла не только Нина Шарубина, но и тенор Сергей Франковский — тоже народный артист Беларуси и партнёр Нины Владимировны по её бенефисному спектаклю.
Путь певицы большую сцену был трудный. Между училищем и консерваторией были три года преподавания в сельских школах с еженедельными изматывающими поездками в Могилёв к Браиловской. Четыре года подряд безуспешно пыталась поступить в Москву, а в итоге стала студенткой Белорусской академии музыки. По ее окончании совершенствовалась в ассистентуре-стажировке у Леонида Петровича Ивашкова. Работала в Могилёвской филармонии…
«А почему же она сразу не пришла в Большой театр?» — резонно спросите вы.
Она прослушивалась в Большой несколько раз, в 1998 году с огромным успехом спела партию Микаэлы в опере «Кармен», но в театр ее почему-то не взяли.
Всё переменилось, когда художественным руководителем Большого театра была назначена режиссёр Маргарита Николовна Изворская-Елизарьева.
— Ей меня рекомендовал дирижер Николай Колядко, — рассказывает Нина Шарубина. — Он меня слышал в консерватории. Я пришла к ней на беседу, и она сказала: «Никаких прослушиваний вы петь не будете. Мы с дирижером решили, что вы споёте партию Амелии в опере Верди «Бал-маскарад»». А это одна из любимых моих героинь. Дама благородных кровей, честная, любящая… 12 декабря 2002 года, не будучи еще солисткой Большого театра, я полноценно, на зрителя, исполнила эту партию в спектакле...
И немедленно стала ведущей солисткой и звездой Большого театра Беларуси. Нине Владимировне было в тот момент почти 42, но позднее начало только подтолкнуло ее к стремительному росту. В 2008 году она была награждена медалью Франциска Скорины, в 2010 удостоилась звания заслуженной артистки Республики Беларусь, в 2013 стала лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, а в 2016 — народной артисткой Беларуси и обрела свою ёлочку на Аллее славы возле Белорусской государственной филармонии.
Но главное, конечно — её роли, её героини, которых она с гордостью демонстрирует публике.
— Вот Флория Тоска. Даже две Тоски — 1989 и 2018 года. Это первый спектакль, в который я вводилась, придя в театр. Режиссёр-постановщик Маргарита Николовна Изворская-Елизарьева. Прекрасный был спектакль, очень мобильный, а сейчас в постановке Панджавидзе в нём как-то слишком наворочено. Часто спрашивают, что общего у меня с моими героинями, в частности, с Тоской. Я во многом такая же, как она. Если да, то да, если нет, то нет. Если люблю, значит, люблю. Если ненавижу, значит, ненавижу и никому не позволяю, чтобы меня обманывали! Вот такая Тоска — она мне очень сродни такими чертами.
И так она рассказывает практически о каждой из своих ролей. С похвалой вспоминает партнеров, которые давно уже сошли со сцены. Подробно останавливается на трудностях, даёт советы молодёжи. Ведь Нина Владимировна не только артистка оперы, но и педагог — доцент кафедры пения Белорусской академии музыки и руководитель группы стажеров Большого театра Беларуси.
А потом был спектакль, в котором Нина Шарубина блеснула всей роскошью своего таланта. Ее совершенно юный голос переливался то серебром, то чёрным бархатом, артистизм бил через край. Под стать ей были и партнеры — Сергей Франковский и Владимир Петров, — и оркестр во главе с дирижером Олегом Лесуном. Аплодисменты в конце не стихали минут десять, несмотря на то, что из-за эпидемической ситуации театр заполнен лишь наполовину.
28 января юбилейные торжества в честь Нины Шарубиной продолжатся. Она исполнит партию Ярославны в опере Бородина «Князь Игорь».
Фото: Большой театр Беларуси
Опубликовано:
140
"Обожаю эту партию!": в свой юбилей Нина Шарубина блеснула в «Тоске» и провела экскурсию по выставке из своих фотографий
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter