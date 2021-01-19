"Обожаю эту партию!": в свой юбилей Нина Шарубина блеснула в «Тоске» и провела экскурсию по выставке из своих фотографий

На выходных в Большом театре состоялся бенефис Нины Шарубиной, по традиции дополненный выставкой ее сценических фотографий. 12 фотопортретов — 12 ярких образом — 12 главных ролей, запечатленных театральными фотохудожниками.Обычно оперные артисты перед спектаклем боятся тратить голос, давать интервью и просто разговаривать. Но Нина Шарубина столь щедра, а голос ее столь устойчив к нагрузкам, что она буквально за 15 минут до выхода на сцену провела экскурсию, рассказав о каждой из своих героинь, а попутно и о себе.Не все знают, что наша выдающаяся оперная дива родилась в белорусской деревне. Её детство прошло над Днепром в древнем селении Требухи, которое в 1964 году переименовали в Калиновое.В деревне была музыкальная школа. Во времена СССР в таких заведениях учились бесплатно. Педагоги приезжали из Могилева. Нина по желанию родителей осваивала баян, но гораздо больше ей нравилось петь в школьном вокальном квартете, который дважды становился лауреатом конкурса «Красные гвоздики». При этом и обычную десятилетку она окончила с золотой медалью и даже пыталась поступить на юридический факультет университета… Не вышло, зато для нее открылась дверь в Могилёвское музыкальное училище.Здесь, в классе хорового дирижирования, она повстречала своего первого настоящего учителя пения — Людмилу Браиловскую. Кстати, из созданного Людмилой Евгеньевной певческого кружка «Днепровская лира» при Дворце культуры и техники «Химволокно» вышла не только Нина Шарубина, но и тенор Сергей Франковский — тоже народный артист Беларуси и партнёр Нины Владимировны по её бенефисному спектаклю.Путь певицы большую сцену был трудный. Между училищем и консерваторией были три года преподавания в сельских школах с еженедельными изматывающими поездками в Могилёв к Браиловской. Четыре года подряд безуспешно пыталась поступить в Москву, а в итоге стала студенткой Белорусской академии музыки. По ее окончании совершенствовалась в ассистентуре-стажировке у Леонида Петровича Ивашкова. Работала в Могилёвской филармонии…» — резонно спросите вы.Она прослушивалась в Большой несколько раз, в 1998 году с огромным успехом спела партию Микаэлы в опере «Кармен», но в театр ее почему-то не взяли.Всё переменилось, когда художественным руководителем Большого театра была назначена режиссёр Маргарита Николовна Изворская-Елизарьева., — рассказывает Нина Шарубина. —И немедленно стала ведущей солисткой и звездой Большого театра Беларуси. Нине Владимировне было в тот момент почти 42, но позднее начало только подтолкнуло ее к стремительному росту. В 2008 году она была награждена медалью Франциска Скорины, в 2010 удостоилась звания заслуженной артистки Республики Беларусь, в 2013 стала лауреатом Государственной премии Республики Беларусь, а в 2016 — народной артисткой Беларуси и обрела свою ёлочку на Аллее славы возле Белорусской государственной филармонии.Но главное, конечно — её роли, её героини, которых она с гордостью демонстрирует публике.И так она рассказывает практически о каждой из своих ролей. С похвалой вспоминает партнеров, которые давно уже сошли со сцены. Подробно останавливается на трудностях, даёт советы молодёжи. Ведь Нина Владимировна не только артистка оперы, но и педагог — доцент кафедры пения Белорусской академии музыки и руководитель группы стажеров Большого театра Беларуси.А потом был спектакль, в котором Нина Шарубина блеснула всей роскошью своего таланта. Ее совершенно юный голос переливался то серебром, то чёрным бархатом, артистизм бил через край. Под стать ей были и партнеры — Сергей Франковский и Владимир Петров, — и оркестр во главе с дирижером Олегом Лесуном. Аплодисменты в конце не стихали минут десять, несмотря на то, что из-за эпидемической ситуации театр заполнен лишь наполовину.28 января юбилейные торжества в честь Нины Шарубиной продолжатся. Она исполнит партию Ярославны в опере Бородина «Князь Игорь».Фото: Большой театр Беларуси