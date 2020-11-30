Оборудование для двух домов-интернатов будет закуплено за средства от розыгрышей лотереи

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, - говорится в сообщении.Розыгрыши призового фонда тиражей лотереи проводятся не реже двух раз в год.В 2020 году состоялось два розыгрыша лотереи «Мiласэрнасць», в ходе которых учредителем получено почти 14 тысяч рублей.До конца года на полученные средства будет закуплено оборудование для двух домов-интернатов для детей-инвалидов: Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития (Гродненская область) и Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.В частности, для Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, в котором проживают 155 человек, будут приобретены на общую сумму 7,5 тысячи рублей: медицинское оборудование (электрокардиограф, облучатель ультрафиолетовый, кварцевый «Солнышко»), оборудование для сенсорной и игровой комнат (складное кресло «Трансформер», мягкая модульная мебель, интерактивная светомузыкальная панель «Фонтан», фибероптический душ).В Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, где проживают 62 человека, закупят медицинское оборудование на сумму 6,4 тысячи рублей: аппарат ультразвуковой терапии «УЗТ-101Ф Мед-ТеКо», кровать общебольничную и матрац влагонепроницаемый., - проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты.