Оборудование для двух домов-интернатов будет закуплено за средства от розыгрышей лотереи

Сегодня по всей стране в почтовых отделениях и банках, у распространителей реализуются лотерейные билеты 37-го тиража лотереи «Мiласэрнасць», учредителем которой является Министерство труда и социальной защиты. Розыгрыш тиража состоится 29 января следующего года, сообщается на официальном сайте ведомства.
Фото: архив БЕЛТА
"Приобретая билет за 2,5 рубля, вы можете выиграть не только денежные и имущественные призы, но подарить частичку добра деткам-инвалидам, проживающим в детских психоневрологических домах-интернатах", - говорится в сообщении.
Розыгрыши призового фонда тиражей лотереи проводятся не реже двух раз в год.
В 2020 году состоялось два розыгрыша лотереи «Мiласэрнасць», в ходе которых учредителем получено почти 14 тысяч рублей.
До конца года на полученные средства будет закуплено оборудование для двух домов-интернатов для детей-инвалидов: Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития (Гродненская область) и Гомельского дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития.
В частности, для Василишковского дома-интерната для детей с особенностями психофизического развития, в котором проживают 155 человек, будут приобретены на общую сумму 7,5 тысячи рублей: медицинское оборудование (электрокардиограф, облучатель ультрафиолетовый, кварцевый «Солнышко»), оборудование для сенсорной и игровой комнат (складное кресло «Трансформер», мягкая модульная мебель, интерактивная светомузыкальная панель «Фонтан», фибероптический душ).
В Гомельский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития, где проживают 62 человека, закупят медицинское оборудование на сумму 6,4 тысячи рублей: аппарат ультразвуковой терапии «УЗТ-101Ф Мед-ТеКо», кровать общебольничную и матрац влагонепроницаемый.
"Сегодня в стране функционирует девять домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. В них проживают порядка 1,4 тысячи детей и молодых инвалидов. По итогам проведения лотереи «Мiласэрнасць» в 2021 году полученные средства будут направлены в Весновский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Могилевская область) и Червенский дом-интернат для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития (Минская область)", - проинформировали в Министерстве труда и социальной защиты.
Опубликовано:
623
Оборудование для двух домов-интернатов будет закуплено за средства от розыгрышей лотереи
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter