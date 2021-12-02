Обновленный проект детального планирования района Северный утвердили в Минске

Под новый район определен большой участок бывших сельхозземель Минской птицефабрики имени Н. Крупской и 1-й Минской птицефабрики, а также территории бывших деревень Новинки и Цнянка, поселка Новинки.Поскольку незастроенных земель на участке не так много, их перспективная застройка предполагается уже после 2030 года (срок завершения проекта). До этого планируются реконструкция ветхого и неэстетичного жилья бывших деревень и уплотнение застройки – два блокированных дома общей площадью 4,1 тыс. кв. м построят к 2023 году.Отмечается, что Долгиновский тракт станет основной осью жилого района Северный. Общественные объекты разместятся на его пересечении с ул. Будславской. В квартале на ул. Выготского построят детский сад с начальной школой на 195 мест. Школу на 510 мест предполагается возвести на свободной от застройки территории, примыкающей к ул. Выготского и новому жилому кварталу. Эти социально значимые объекты должны построить до 2023 года. В перспективе рядом появится обустроенный лесопарк со спортивными и детскими игровыми площадками.Амбулатория, почта и небольшие торговые объекты, в основном во встроенно-пристроенных помещениях многоквартирной застройки по ул. Выготского, тоже запланированы как первоочередные.На примагистральных территориях бывшей деревни Цнянка выделяются участки для размещения объектов торговли, общественного питания и досуга.Парковки и гаражи-стоянки разместятся на территории жилых кварталов, участках общественной застройки. Многоуровневый паркинг должен появиться вместе с жильем к 2023 году.Численность населения в Северном, как ожидается, возрастет с 6,3 тыс. человек до 7,1 тыс. к 2030 году.