Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта

Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 рублей, внесены некоторые изменения. Исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи. Приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Вместо "2009" указан год выпуска в обращение — "2020". Надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка в разделе "Банкноты и монеты" 23 марта 2020 года.Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом "Гознак" (Россия).Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством.Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка в сентябре позапрошлого года. В мае 2019 года в обращение были введены обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 рублей.