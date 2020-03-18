Обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей 2020 года выпуска будут введены в обращение с 23 марта текущего года. Соответствующее решение принято постановлением Правления Национального банка от 13 марта 2020 года № 74 в рамках проводимых мероприятий по замене выводимых из обращения ветхих банкнот и оптимизации защитного комплекса находящихся в обращении банкнот, сообщается на официальном сайте Нацбанка.
Защитный комплекс обновленных банкнот номиналом 20 и 50 рублей усилен за счет дополнительного водяного знака, более широкой защитной нити, а для 50 рублей еще и изображения с цветопеременным эффектом.
В дизайн обновленных банкнот, по сравнению с находящимися в обращении банкнотами номиналом 20 и 50 рублей, внесены некоторые изменения. Исключен реквизит "Старшыня Праўлення" и факсимиле подписи. Приведены в соответствие с актуальным внешним видом изображения архитектурных сооружений на лицевых сторонах банкнот и указаны их названия. Вместо "2009" указан год выпуска в обращение — "2020". Надпись "ПЯЦЬДЗЕСЯТ" на банкноте номиналом 50 рублей заменена на "ПЯЦЬДЗЯСЯТ".
Изображения новых банкнот и подробная информация об их защитном комплексе будут размещены на официальном сайте Национального банка в разделе "Банкноты и монеты" 23 марта 2020 года.
Банкноты 2020 года выпуска изготовлены акционерным обществом "Гознак" (Россия).
Банкноты образца 2009 года номиналом 20 и 50 рублей, выпущенные в обращение в 2016 году, остаются законным платежным средством.
Решение о проведении модификации находящихся в обращении банкнот было принято Правлением Национального банка в сентябре позапрошлого года. В мае 2019 года в обращение были введены обновленные банкноты образца 2009 года номиналом 5 и 10 рублей.
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Обновленные банкноты номиналом 20 и 50 рублей будут введены в обращение с 23 марта
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