Обновленное отделение дневного пребывания для инвалидов открылось в Городке

Обновленное отделение дневного пребывания для инвалидов местного Территориального центра социального обслуживания населения открылось сегодня в Городке. Участниками праздничного события стали коллектив ТЦСОН Городокского района, местные жители, представители местных и областных органов власти, предприятий и организаций района.

На внимании, которое уделяется людям с ограниченными возможностями в Беларуси, сделал акцент председатель Витебского областного Совета депутатов Владимир Терентьев:

– В нашей стране разработана комплексная система поддержки данной категории населения. При этом особый акцент сделан на работе отделений дневного пребывания. Это место, где люди с ограниченными возможностями могут обучиться навыкам, необходимым для полноценной жизни в социуме. Поэтому условия в них должны быть как можно лучше.

Отделение дневного пребывания для инвалидов ТЦСОН Городокского района создано в декабре 2013 года. В настоящее время на постоянной основе его посещают 62 местных жителя разного возраста, в том числе один ребенок. Для организации досуговой деятельности, развития творческого потенциала здесь работают 20 кружков различной направленности, 4 трудовые мастерские и столько же клубов по интересам. К деятельности отделения привлечены 13 волонтеров. С их участием организована работа 11 кружков и 3 клубов.

В апреле 2021 года Городокский районный центр гигиены и эпидемиологии передал отделению в безвозмездное пользование строение в центре города, недалеко от автовокзала, общей площадью 342,38 кв. м. Собственными силами работники ТЦСОН сделали здесь ремонт. На эти цели было направлено 34 тыс. руб. из внебюджетных средств и 6 тыс. руб. из фонда управления по труду, занятости и социальной защите населения райисполкома за счет общественных работ. В обновленном здании оборудованы тренажерный зал, комната приема пищи, реабилитационные трудовые мастерские, кабинеты кружковой работы и другие помещения. На прилегающей территории создан мини-огород, где установлена теплица. Особое внимание уделено созданию безбарьерной среды: сделан пандус, положена тактильная плитка, установлены поручни, в соответствии со всеми требованиями оборудован санитарный узел, таблички с названиями кабинетов дублированы шрифтом Брайля.

Праздничное событие не обошлось без приятных сюрпризов. К открытию отделения Городокский райисполком закупил лестничный гусеничный подъемник. С подарками пришли на новоселье и гости – представители предприятий «Ланатекс», «Карбониум», «Капитал профиль», Центра утилизации авиационных средств поражения и др.

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