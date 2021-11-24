Облисполкомы и Мингорисполком проведут прямые линии 27 ноября

Прямые телефонные линии состоятся в субботу в облисполкомах и Мингорисполкоме с 09:00 до 12:00, передает БЕЛТА.
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Со своими вопросами и предложениями граждане смогут обратиться к:
первому заместителю председателя Брестского облисполкома Зайчуку Валентину Михайловичу (80162213121);
заместителю председателя Витебского облисполкома Ефремову Борису Сергеевичу (80212222222);
заместителю председателя Гомельского облисполкома Привалову Владимиру Александровичу (80232331237);
управляющему делами Гродненского облисполкома Курману Ивану Ивановичу (80152735644);
заместителю председателя Минского облисполкома Курленко Денису Николаевичу (80175004160);
управляющему делами Могилевского облисполкома Дедкову Николаю Леонидовичу (80222501869);
председателю Мингорисполкома Кухареву Владимиру Евгеньевичу (80172224444).
Напомним, что практика проводить подобные прямые линии по субботам стартовала в 2015-м. Прямые линии в облисполкомах и Мингорисполкоме проводятся для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов.