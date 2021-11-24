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Облисполкомы и Мингорисполком проведут прямые линии 27 ноября

Прямые телефонные линии состоятся в субботу в облисполкомах и Мингорисполкоме с 09:00 до 12:00, передает БЕЛТА.

Архивное фото

Со своими вопросами и предложениями граждане смогут обратиться к: 

первому заместителю председателя Брестского облисполкома Зайчуку Валентину Михайловичу (80162213121);

заместителю председателя Витебского облисполкома Ефремову Борису Сергеевичу (80212222222);

заместителю председателя Гомельского облисполкома Привалову Владимиру Александровичу (80232331237);

управляющему делами Гродненского облисполкома Курману Ивану Ивановичу (80152735644);

заместителю председателя Минского облисполкома Курленко Денису Николаевичу (80175004160);

управляющему делами Могилевского облисполкома Дедкову Николаю Леонидовичу (80222501869);

председателю Мингорисполкома Кухареву Владимиру Евгеньевичу (80172224444).

Напомним, что практика проводить подобные прямые линии по субботам стартовала в 2015-м. Прямые линии в облисполкомах и Мингорисполкоме проводятся для повышения эффективности работы с обращениями граждан и юридических лиц, искоренения фактов бюрократизма, волокиты и бумаготворчества, а также для оперативного решения возникающих у людей проблемных вопросов. 
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ
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