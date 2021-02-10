Головная боль не всегда указывает на болезнь. Часто данный симптом может проявляться из-за изменений в образе жизни. Об этом в программе "О самом главном" заявил врач-ангионевролог, доктор медицинских наук, профессор Евгений Широков.
По словам медика, проблема может возникать из-за обезвоживания.
– Это связано с вязкостью крови. Меньше жидкости – больше форменных элементов и меньше плазмы. Вязкая кровь приводит к нарушению циркуляции и головной боли, – сказал Евгений Широков.
Малоподвижный образ жизни, по словам врача, также может быть причиной обсуждаемой проблемы.
– Он приводит к дисрегуляции артериального давления, сосудистого тонуса и головной боли впоследствии, – отметил специалист.
И последней причиной, не связанной с заболеваниями, является душное помещение.
– Недостаток кислорода, избыток углекислого газа и чаще всего повышенная температура. Это все приводит к сосудистым спазмам, которые мы называем дистонией, – резюмировал Евгений Широков.
Фото: pixabay.com
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Обезвоживание и малоподвижный образ жизни: медик назвал причины головных болей, не связанных с заболеваниями
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