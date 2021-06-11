Именно такой показатель наличия работников на самом ответственном участке аграрных работ сложился по состоянию на 1 апреля. Об этом сообщил начальник отдела КГК Гродненской области Александр Добрук. При этом, по его словам, обеспеченность в Свислочском районе составляет только 85%, Дятловском – 86%, Мостовском и Волковысском – 87%, Слонимском и Островецком – 88%.
Фото из архива
– Сложившаяся ситуация с дефицитом кадров отрицательно влияет на проведение своевременного и качественного ремонта техники, а также на условия ее хранения и технического обслуживания. Специалисты КГК Гродненской области неоднократно обращали внимание на факты, когда энергонасыщенная техника длительное время не использовалась по причине отсутствия работников, – подчеркнул Александр Добрук.
В отдельных хозяйствах ситуация близка к критической. Например, в двух организациях Ошмянского района обеспеченность механизаторами ниже 80%: КСУП «Краковка» – 78% и КСУП «Гравжишки» – 75 %. С учетом всех видов выполняемых весенне-полевых работ в хозяйствах района численность недостающих механизаторов в них составляет 10 человек. А всего по району – 26 человек.
Непростая ситуация с наличием трактористов-машинистов сложилась на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», где не хватало на момент мониторинга 7 работников, а также в КСУП «Озеранский» Мостовского района – 8 вакнсий, КСУП «Дворец-Агро» – 7 и КСУП «Вензовец» Дятловского района – 5.
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Обеспеченность селхозорганизаций Гродненской области механизаторами составляет 91%
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