Обеспеченность селхозорганизаций Гродненской области механизаторами составляет 91%

Фото из архива

– подчеркнул Александр Добрук.В отдельных хозяйствах ситуация близка к критической. Например, в двух организациях Ошмянского района обеспеченность механизаторами ниже 80%: КСУП «Краковка» – 78% и КСУП «Гравжишки» – 75 %. С учетом всех видов выполняемых весенне-полевых работ в хозяйствах района численность недостающих механизаторов в них составляет 10 человек. А всего по району – 26 человек.Непростая ситуация с наличием трактористов-машинистов сложилась на ОАО «Агрокомбинат «Скидельский», где не хватало на момент мониторинга 7 работников, а также в КСУП «Озеранский» Мостовского района – 8 вакнсий, КСУП «Дворец-Агро» – 7 и КСУП «Вензовец» Дятловского района – 5.