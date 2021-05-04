Обеспечение экономической безопасности и пресечение трансграничной преступности – Арчаков обозначил приоритеты в работе таможни

Сегодня заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Владимир Арчаков побывал в Могилевской таможне, где встретился с коллективом, посетил ведомственный пункт таможенного оформления «Могилев-Белтаможсервис», ознакомился с организацией таможенного контроля и результатами участия в экспериментах, сообщили sb.by в пресс-службе ГТК.
От деятельности таможни в республиканский бюджет в январе – марте поступило 195 миллионов рублей, что в четыре раза больше показателя за первый квартал 2020 года. Отмечена и правоохранительная составляющая. По итогам работы Могилевская таможня среди таможенных органов страны заняла третье место в номинации «Правоохранительная деятельность».
Таможня является активным участником проводимых в таможенных органах экспериментов по удаленному выпуску товаров. С марта 2021 года это единственная в Беларуси таможня, все пункты таможенного оформления которой представлены в центре электронного декларирования.
В ходе встречи заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности поставил задачи на перспективу, а также определил приоритетные направления дальнейшей работы белорусской таможни – обеспечение экономической безопасности и пресечение трансграничной преступности.
Владимир Арчаков поблагодарил таможенников за службу, от имени Государственного секретариата Совета Безопасности поздравил сотрудников с Днем образования Могилевской таможни, которая сегодня отмечает свое 28-летие, и вручил должностным лицам государственные награды.
Фото: ГТК
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