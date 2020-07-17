Объем промпроизводства "БЕЛДЖИ" в первом полугодии вырос на 11,3%

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БЕЛТА

Во время встречи обсуждались условия труда работников, зарплаты, финансово-экономическая деятельность предприятия. В сложных условиях, которые складывались в первом полугодии в мировой экономике из-за пандемии, "БЕЛДЖИ" не останавливал конвейер. Все заказы с заключенными договорами выполнялись без ограничений., – проинформировали в пресс-службе верхней палаты белорусского Парламента.В центре внимания были также пути улучшения качественных показателей развития предприятия – соблюдения дисциплины расчетов, недопущения роста просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей, просроченной задолженности по кредитам и займам и др.Сенатор посетила выставочный зал предприятия, побывала в цехах сварки и сборки, на участке предпродажной подготовки (PDI), а также лично протестировала на треке две новые модели – электромобиль Geely Geometry A и молодежный городской кроссовер Geely Coolray (SX-11). По мнению Татьяны Рунец, белорусский автопром достиг серьезных успехов благодаря поддержке со стороны государства. Качество белорусских автомобилей не уступает многим европейским брендам, отметила она.