ОАЭ усиливают ограничения из-за COVID-19: что нужно знать туристам

Новые меры стали действовать в Дубае с 2 февраля 2021 года. О них рассказывает Ассоциация туроператоров.
По сообщению Высшего комитета Дубая по управлению кризисами и стихийными бедствиями, ограничения вступают в силу 2 февраля 2021 года и будут действовать до конца месяца.
Ограничения касаются и гостей, и работников сферы туризма. Так, гостиницам и пляжам ограничили максимальную заполняемость – теперь 70%. Последующие брони должны этому соответствовать. Это же правило теперь распространяется и на торговые центры.
Пропускная способность сидячих мест в закрытых помещениях, включая кинотеатры, развлекательные и спортивные объекты, должна быть 50% от максимальной вместимости.
Рестораны и кафе должны будут закрываться к часу ночи. Запрещено и проведение каких-либо развлекательных мероприятий. Пабы и бары будут закрыты.
Будут проведены интенсивные кампании по мониторингу и инспектированию для строгого соблюдения мер предосторожности и протоколов безопасности, включая социальную дистанцию и ношение защитных масок.
Фото: pixabay.com
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