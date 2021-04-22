О современных возможностях цифровизации страны эксперты поговорили накануне форума #GBC

28–29 апреля в Минске пройдет первый Международный форум #GBC (Государство. Бизнес. Граждане). Его основная цель – презентация достижений и проектов в области электронного правительства, поиск новых путей цифровизации и взаимодействия государства – бизнеса – граждан посредством информационно-коммуникационных технологий.
На встрече с журналистами Сергей Руднев, первый заместитель директора Национального центра электронных услуг, заметил, что во многих сферах жизнедеятельности приобрела массовый характер электронная цифровая подпись. Уже выдано более 900 тысяч ЭЦП для получения различных электронных услуг и административных процедур на едином портале электронных услуг. Подпись используется в налоговой, таможенной и других сферах.
– К этому инструменту постепенно привыкает наше общество, – рассказал Сергей Руднев. – ID-карты как инструмент взаимодействия с ЭЦП скоро будут применяться по всей республике, но надо научиться ими пользоваться, тогда мы создадим не только технологическую инфраструктуру. Граждане перестанут тратить свое время на посещение различных государственных инстанций и не только. Этот онлайн-инструмент применим и в бизнесе. Ряд процессов, которые сегодня требуют от вас личного присутствия, также можно будет перевести полностью в онлайн.
Сергей Руднев добавил, что получение ЭЦП доступно и иностранцам:
– Единственное условие – нерезиденту сперва придется лично прибыть в регистрационный центр для получения ЭЦП, а далее существует технология ее продления онлайн. Поэтому применение данной подписи в любой стране мира ничем не ограничено. Вопросы признания ЭЦП других стран в целом решены. Существует понятие технологии доверенной третьей стороны. Для того чтобы ее использовать, необходимы два условия: технологическое обеспечение взаимодействия доверенных третьих сторон различных стран-участников и юридическое соглашение о признании такого взаимодействия юридически значимым.
Фото: БЕЛТА
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О современных возможностях цифровизации страны эксперты поговорили накануне форума #GBC
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