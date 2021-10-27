«Нью-Джерси» Шаранговича проиграл «Калгари» в очередном матче регулярного чемпионата НХЛ

«Дьяволы» совершенно провалили первый период, по итогам которого «горели» 0:4. И в дальнейшем, хоть они улучшили свою игру и сократили разницу в счете, спастись от поражения им не удалось.У гостей голевой дубль оформил Эндрю Манджапане (11-я, 13-я минуты), еще по одной шайбе забросили Милан Лучич (7), Элиас Линдхольм (13) и Мэттью Ткачук (52). А у «Нью-Джерси» отличились Павел Заха дважды (28, 57) и Доусон Мерсер (52).Егор Шарангович провел на льду 15 минут 42 секунды – и за это время дважды бросил по воротам, провел один силовой прием, допустил две потери, сделал один перехват и выиграл 100 процентов вбрасываний, в которых участвовал. Белорус не отметился результативными баллами и завершил игру с показателем полезности «+1». В принципе, провел неплохой матч. Но главный тренер «Нью-Джерси» Линди Рафф остался недоволен действиями белорусского игрока. Во втором периоде он выпустил его только на две смены, а объясняя после матча, почему Шарангович получил так мало игрового времени в этой двадцатиминутке, канадский специалист отметил, что ему не понравились действия белоруса на площадке.В этом сезоне минчанин сыграл во всех пяти матчах своей команды и набрал в них три (0+3) очка по системе «гол плюс пас».«Нью-Джерси» одержал три победы и потерпел два поражения – и с шестью очками занимает седьмое место в таблице Столичного дивизиона НХЛ. Следующую игру «дьяволы» проведут ночью 31 октября по нашему времени против «Питтсбург Пингвинз».