«Нью-Джерси» победил «Флориду» в матче НХЛ, Шарангович впервые в сезоне не попал в заявку

Заброшенными шайбами у «дьяволов» отметились Андреас Юнссон дважды (16-я, 22-я минуты), Нико Хишир (18), Пи-Кей Суббан (39), Павел Заха (45), Тай Смит (46) и Джимми Веси (57). В составе «Флориды» отличились Сэм Беннетт (4), Александр Барков (21) и Оуэн Типпетт (22).Белорусский нападающий «Нью-Джерси» Егор Шарангович впервые в сезоне не был включен в заявку на игру. При этом, как сообщают американские СМИ, медицинских противопоказаний у форварда нет. Вероятно, непопадание в состав связано с тем, что тренерский штаб «дьяволов» недоволен игрой белорусского хоккеиста, который в десяти матчах нынешнего сезона набрал всего три очка (0+3) по системе «гол плюс пас». Ранее главный тренер команды Линди Рафф отметил, что вместе с Шаранговичем пытается найти для него пути выхода из кризиса.В активе «Нью-Джерси» на данный момент 14 очков после 11 проведенных встреч, что позволяет команде занимать десятое место в таблице Восточной конференции НХЛ.