Нужно сохранить то, что мы имеем, и идти дальше вперед: мнение участников встречи Президента с активом Минска

Сохранить то, что имеем, и идти дальше вперед – вот одна из важных задач, которую Глава государства поставил перед активом Минска. Такое мнение озвучил один из участников сегодняшней встречи – заместитель генерального директора Минского электротехнического завода им. В. И. Козлова Валерий Щерба:

– Я почувствовал колоссальную энергетику от этого разговора, услышал много важного, и уверен: после этой встречи люди сделают правильный выбор. Что запомнилось больше всего? Элементарное и принципиальное требование Президента о том, что в стране должен быть порядок, причем на любом уровне. Еще важный момент: сегодня нужно сохранить то, что имеем, и идти дальше вперед. Не разрушать, а целенаправленно решать поставленные задачи.

Директор Учебно-педагогического комплекса детский сад – начальная школа № 31 Елена Буткевич добавляет:

– Сегодня Глава государства затронул основные направления развития нашей страны на ближайшую пятилетку, подвел итоги последних десятилетий и, самое главное, обозначил стратегию развития, нацеленную на процветание Беларуси. Президент однозначно сказал: реформы будут, но не в том понимании, как представляют себе некоторые. Речь о дальнейшем поступательном движении вперед, а не назад.