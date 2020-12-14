Во время зимы обычные щетки стеклоочистителей справляются со своей задачей не очень качественно, так как из-за низких температур они примерзают, твердеют, теряют контакт с поверхностью стекла, оставляют мокрые участки и разводы. Для избежания подобных проблем специалисты разработали особые зимние щетки. Однако так ли они эффективны? В проблеме разбиралась RG.RU.
Есть два вида зимних дворников – каркасные и бескаркасные. Лучше работают последние, так как благодаря небольшой толщине они меньше покрываются льдом. Только вот через несколько месяцев работы и они начинают "мазать".
Не так давно специалисты создали модифицированные щетки для холодного времени года. Внутри конструкции находится каркас с пружинами, который лучше придавливает скребок к стеклу, что делает эффективнее борьбу со слоем наледи.
От ледяных наростов подобные щетки защищает металлический или пластиковый кожух. Сам скребок длиннее и толще, он лучше убирает мокрый снег.
У названых щеток есть и ряд минусов. Рано или поздно короб промокает, а щетки начинают подмерзать. Освободить их без естественного размораживания почти нереально.
Существуют также щетки с электрическим подогревом рабочей поверхности. Нагревательные элементы встраиваются по обеим сторонам кожуха. Они соединяются проводами и подключаются к бортовой электросети. В комплект входит блок управления и выносной датчик температуры окружающего воздуха.
Благодаря ряду испытаний удалось установить, что с сильными холодами такие нагреватели не справятся. Ночью дворники все равно примерзают к стеклу. Они лучше работают лишь при слабом снегопаде.
Учитывая цену электрических щеток и модифицированных зимних, лучше за эти же средства купить несколько комплектов обычных дворников и менять их по мере ухудшения работы.
Фото: pixabay.com
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Нужно ли в холода переходить на зимние щетки стеклоочистителя?
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