Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией? Ответил врач

По словам специалиста, делать тест перед прививкой можно в том случае, если человек хочет убедиться, что он перенес коронавирус или болеет им в настоящий момент.обратил внимание Валерий Андриенко.Врач отметил, что перед вакцинацией от COVID-19 можно сделать тест на антитела, поскольку при их достаточном количестве после перенесенного заболевания вакцинация необязательна.резюмировал Валерий Андриенко.