Перед вакцинацией делать тест на коронавирусную инфекцию необязательно. Об этом в познавательном ток-шоу "Здорово здоровым быть" на телеканале "Беларусь 1" сообщил врач Валерий Андриенко.
По словам специалиста, делать тест перед прививкой можно в том случае, если человек хочет убедиться, что он перенес коронавирус или болеет им в настоящий момент.
– Сделать тест на коронавирус не всегда возможно, поэтому нет четких рекомендаций о том, что человек должен сначала провести тест, а только потом сделать прививку, – обратил внимание Валерий Андриенко.
Врач отметил, что перед вакцинацией от COVID-19 можно сделать тест на антитела, поскольку при их достаточном количестве после перенесенного заболевания вакцинация необязательна.
– Существуют количественный и качественный методы определения антител. После того как человек переболеет коронавирусом, ему нужно сдать анализы, посмотреть, насколько напряженный выработался иммунитет и как много иммуноглобулинов в организме. Только потом стоит делать прививку, – резюмировал Валерий Андриенко.
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Нужно ли сдавать тест на коронавирус перед вакцинацией? Ответил врач
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