Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

– отметила специалист.По словам нутрициолога, сметана благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору. Важно употреблять ее в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают. Сметана также полезна для красоты кожи, волос и ногтей., – отметила Ольга Ковиненко.При этом нутрициолог предупредила, что не нужно включать в рацион сметану детям в возрасте до полутора лет: