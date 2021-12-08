Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, кому стоит отказаться от употребления сметаны. Ее слова приводит РИА Новости.
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– Сметана – это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира – от 10% до 30%, поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются), – отметила специалист.
По словам нутрициолога, сметана благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору. Важно употреблять ее в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают. Сметана также полезна для красоты кожи, волос и ногтей.
– Этот продукт стоит употреблять детям, пожилым людям и людям с высокой физической активностью, – отметила Ольга Ковиненко.
При этом нутрициолог предупредила, что не нужно включать в рацион сметану детям в возрасте до полутора лет:
– Их система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка. Ограничить употребление кисломолочного продукта стоит и людям, которые худеют, поскольку сметана калорийна. Также нужно быть аккуратными тем, у кого гастрит, а также нарушена работа желчного пузыря и печени.