SB news:
Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.55
EUR: 2.87
Беларусь единая
Изнанка мятежа
Партизаны Беларуси
Беларусь помнит
СБ - Тенденции
  1. Главная
  2. Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Нутрициолог рассказала, кому нельзя есть сметану

Нутрициолог Ольга Ковиненко рассказала, кому стоит отказаться от употребления сметаны. Ее слова приводит РИА Новости

Фото: pixabay.com

– Сметана – это кисломолочный продукт (сливки и закваска) с достаточно высоким содержанием жира – от 10% до 30%, поэтому важно соблюдать меру. Она содержит витамины (А, С, Е, К, D, гр. В), аминокислоты, цинк, калий, кальций (особенно удачное сочетание с витамином D, вместе они лучше усваиваются), – отметила специалист. 

По словам нутрициолога, сметана благотворно влияет на процесс пищеварения и микрофлору. Важно употреблять ее в свежем виде, так как при термической обработке полезные бактерии погибают. Сметана также полезна для красоты кожи, волос и ногтей.

– Этот продукт стоит употреблять детям, пожилым людям и людям с высокой физической активностью, – отметила Ольга Ковиненко.

При этом нутрициолог предупредила, что не нужно включать в рацион сметану детям в возрасте до полутора лет: 

– Их система желудочно-кишечного тракта еще не готова полноценно переварить такой вид белка. Ограничить употребление кисломолочного продукта стоит и людям, которые худеют, поскольку сметана калорийна. Также нужно быть аккуратными тем, у кого гастрит, а также нарушена работа желчного пузыря и печени.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Версия для печати
Новости и статьи
Авторы