Нутрициолог рассказала, какие молочные продукты самые полезные

Молочные продукты являются особенно полезными для нашего организма, ведь они богаты белком, аминокислотами и углеводами, а также фосфором, калием, кальцием, витаминами D, A и B12. Микроорганизмы, присутствующие в молочных продуктах, усваиваются быстрее тех, которые есть в цельном молоке. Подробнее о самых распространенных молочных продуктах и их пользе рассказала нутрициолог Кристи Лессинг.



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Молоко

Оно содержит большое количество витамина А, который полезен для улучшения состояния кожи и восстановления зрения. Также в молоке содержатся магний, необходимый для развития костей, сыворотка и казеин, которые помогают снизить кровяное давление.

Кефир

Он ускоряет обмен веществ, делает процесс переваривания пищи быстрее и проще, хорошо влияет на работу сердечно-сосудистой и нервной систем. Также содержит множество витаминов – А, D, PP, H, 8 витаминов группы B. Отлично подойдет при похудении.

Йогурт

Благодаря своей менее кислотной среде, в отличие от кефира или простокваши, йогурт могут употреблять люди с повышенной кислотностью желудочного сока и маленькие дети. Он повышает сопротивляемость организма многим болезням и укрепляет иммунитет. Очень важно выбрать именно натуральный йогурт без различных добавок, например, греческий. В его составе содержится большое количество кальция и белка, что помогает нормализовать уровень сахара в крови, поэтому он отлично подходит при похудении или людям с сахарным диабетом.

Творог

Все знают о большом содержании белка в данном продукте. Помимо этого, в твороге содержатся еще и кальций, витамины А, Е, Р, В2, В6 и В12, фолиевая кислота. Также продукт содержит железо, натрий, магний, медь, цинк, фтор и фосфор. Творог укрепляет костную ткань, защищает кости от переломов, помогает предотвратить развитие кариеса, артрита и остеопороза. Молочный белок легко усваивается, поэтому творог полезен пожилым людям, детям, а также во время высоких физических нагрузок.

Сметана

В ней содержится большое количество полезных компонентов, например, биотин и бета-каротин. Также в состав входят кальций, магний, цинк, калий и фосфор. Данные компоненты помогают костям расти крепкими. При этом сметана быстро усваивается, не оставляет тяжести в желудке, повышает аппетит, стимулирует процесс пищеварения и нормализует микрофлору кишечника.

Простокваша

В ней содержатся жирные кислоты, заменимые и незаменимые аминокислоты, витамины группы B, токоферол, ретинол, витамины K, D и C. Этот продукт содержит молочную кислоту, которая улучшает иммунитет и работу поджелудочной железы, усиливает выделение желудочного сока.

Стоит серьезно подходить к выбору молочных продуктов, обязательно проверять состав, чтобы в нем не было никаких неизвестных вам добавок. Так вы обогатите ваш организм полезными веществами и витаминами.





Рецепты от eda.sb.by



Йогуртово-лимонный тарт с розмарином

• Тростниковый сахар – 180 г

• Свежий розмарин – 1 столовая ложка

• Соль – щепотка

• Сливочное масло – 5 столовых ложек

• Вода – 3 столовые ложки

• Яйцо куриное – 2 штуки

• Греческий йогурт – 250 мл

• Лимонный сок – 125 мл

• Лимонная цедра – 1 чайная ложка

• Пшеничная мука – 300 г

1. Для приготовления теста смешиваем муку, 3 столовые ложки тростникового сахара, мелко рубленный розмарин. Добавим щепотку соли и хорошо охлажденное и нарезанное кубиками сливочное масло. Хорошо вымешиваем, добавляем ледяную воду и вымешиваем повторно. Тесто должно получиться рыхлым и рассыпчатым.

2. В центр смазанной маслом формы выкладываем тесто и пальцами разминаем к краям, чтобы полностью закрыть бортики формы. Помещаем форму в предварительно разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут. Через 15 минут поставим форму на решетку и охлаждаем около 5 минут.

3. Тем временем займемся начинкой. В греческий йогурт высыпаем 0,5 стакана сахара, добавляем яйца, лимонный сок и цедру. Полученную смесь тщательно взбиваем.

4. Выливаем начинку в форму и выпекаем при тех же 180 градусах 25–30 минут. При легком покачивании начинка готового тарта будет вести себя почти как желе.

5. Получившийся тарт нужно подержать несколько часов в холодильнике.

Дип из простокваши и запеченных красных овощей

• Простокваша – 250 г

• Красный сладкий перец – 4 штуки

• Помидоры – 4 штуки

• Мята сушеная – 1 чайная ложка

• Растительное масло – 50 мл

• Чеснок – 2 зубчика

• Соль по вкусу

• Перец черный молотый по вкусу



1. Сладкий перец и помидоры смазать растительным маслом и запечь в духовке, разогретой до 200 градусов, 10–15 минут.

2. Очистить овощи, удалить семечки, мякоть сложить в чашку и влить простоквашу.

3. Добавить измельченный чеснок и взбить все с помощью блендера до однородности.

4. Добавить мяту, соль и перец по вкусу. Охладить.

5. Подавать с хрустящими хлебцами и крекерами или крупно нарезанными овощами.

Приятного аппетита!

