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Нутрициолог рассказала, как правильное питание может защитить от заболевания коронавирусом

Коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале объяснила, как снизить риски заболевания COVID-19. 


Эксперт уверена, что питание достаточно сильно влияет на тяжесть течения болезни и вероятность осложнений. 

– Если у вас высокий уровень воспаления в организме, то это в первую очередь за счет питания. Не все отслеживают эту причинно-следственную связь. Неправильное питание может привести к высокому уровню глюкозы и инсулина, нарушению липидного профиля, к большим дефицитам. То есть организм пребывает в постоянном воспалении, а когда встречается с заболеванием, то, естественно, оно переносится в более сложной форме, – пояснила она. 

Нутрициолог дала главный совет:

– Следует исключать сахар и быстрые рафинированные углеводы – выпечку, булочки, конфеты, макароны. Употребление большого количества мучного очень подавляет иммунитет. Также следует исключить сладкие и газированные напитки, соки, купленные в супермаркете, так как вы не знаете, что именно в составе таких покупок. 

Напоминая, что во время заболевания коронавирусом сильно сгущается кровь и есть риск образования тромбов, специалист отметила: 

– Рацион, который позволит сопротивляться ковиду, должен включать в себя продукты, содержащие омега-3. Это яйца, жирная рыба, субпродукты, масло печени трески, оливковое или льняное масло. Но здесь важно следить за тем, чтобы не было избытка растительных жиров. Для борьбы с вирусом ключевое значение имеет белок – его должно быть в организме достаточно, – уточнила она. 

Ксения Черная также рассказала, почему многие переболевшие коронавирусом сталкиваются с выпадением волос:

– Так как COVID-19 влияет на уровень кислотности в организме, появляется такое последствие, как выпадение волос. Организм тратит гигантское количество ресурсов на борьбу с вирусом. Волосы состоят из кератина, который, в свою очередь, – из аминокислот. Для того чтобы в организме синтезировался кератин, должен быть большой запас белка. Волосы и ногти – это последнее, о чем заботится организм. Его основная задача – выжить. Поэтому пока вы не поднимете уровень белка, будет наблюдаться потеря волос. На выпадение также влияет дефицит витаминов группы B, витамина А, D, цинка, меди и железа.  

Фото: pixabay.com
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