Нутрициолог перечислила тренды в правильном питании, которые будут актуальны в 2022 году

За последние годы интерес к здоровой пище значительно вырос. Формирование здорового питания стало неотъемлемой частью жизни многих людей. Нутрициолог Ксения Черная в новом видео на своем YouTube-канале рассказала о трендах правильного питания, которые будут пользоваться спросом в следующем году.
Специалист по правильному питанию обозначила несколько категорий.
Завтраки
Ксения назвала завтрак главным приемом пищи. Она напомнила, что в начале 2000-х годов был ошибочно популярен тренд кушать готовые хлопья, заправленные молоком, йогуртом или сиропом. Долгое время это считалось полезным. Такая же история связана с кашами быстрого приготовления. Ксения Черная призвала не экономить на завтраке: чем он лучше, тем лучше самочувствие на протяжении всего дня. Она считает, что еще более популярными завтраками станут гранолы и сделанные из зеленой гречки хлопья с добавлением ягод, семян и орехов. Самыми полезными вариантами, как считает она, являются блюда, богатые белком и жирами. Это гораздо лучше, чем быстрые рафинированные углеводы, которыми пока что заставлены полки супермаркетов. Чем больше полезных жиров содержится в завтраке, тем больше будет энергии и тем больше времени вы сможете проводить без дополнительного приема пищи. Поэтому если гранола, то ореховая паста и урбеч. Если молоко, то кокосовое или миндальное. Если сладкое, то чиа-пудинг и пана-котта.
Отказ от молока
Ксения Черная уверена, что тренд с использованием альтернативного молока будет нарастать. Растительные виды молока могут быть абсолютно разными, самые бюджетные – из злаков, но это не самая полезная замена коровьему молоку. Кокосовое, миндальное, из грецких орехов будет появляться в большем количестве и с более чистыми составами.
Полезные напитки
Здесь речь идет про минеральные и витаминизированные воды, полезные натуральные лимонады. Актуальными могут быть чайный гриб, комбуча. В 2022-м появится большое количество таких напитков. Нутрициолог напомнила, что сахар – это одна из главных причин как внешнего, так и внутреннего преждевременного старения, нарушения микрофлоры и снижения иммунитета.
Органические и фермерские продукты
Ксения Черная допускает, что в 2022-м фокус может быть смещен на органические и фермерские продукты. Но органическое мясо, птица, рыба сейчас довольно дорогие. Это связано со спецификой корма и ухода за животными. Их не кормят продукцией ГМО, кормами, зернами, которые обрабатывались пестицидами.
Витамины, минералы и суперфуды
Это обогащение продуктов различными витаминами, минералами и суперфудами, которое связано с тем, что современные продукты питания подвержены авитаминозу, они содержат меньшее количество витаминов и минералов, нежели продукты, выращиваемые 20–40 лет назад. Сегодня на одной почве за сезон выращивается много урожая. И чем меньше богата почва питательными веществами, тем меньше их будут содержать продукты питания.
Антиковид
Это общий тренд. Многие задумались, что нужно пересмотреть свое питание, чтобы переносить заболевание легче. У кого повышенный уровень глюкозы, инсулина, у кого есть хроническое воспаление, имеют более тяжелые последствия коронавируса. И конечно же, некоторые люди поняли, насколько важен отказ от сахара. Это тот продукт, который поддерживает хроническое воспаление.
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