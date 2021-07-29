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  2. Нутрициолог объяснила, как дефицит железа в организме может отразиться на состоянии волос

Нутрициолог объяснила, как дефицит железа в организме может отразиться на состоянии волос

Нутрициолог, коуч по здоровому образу жизни, член Российского союза диетологов, нутрициологов и специалистов пищевой индустрии Ксения Черная рассказала, почему волосы могут стать тусклыми, сухими и ломкими. 


Эксперт поделилась информацией в новом видео на своем YouTube-канале.

Сперва Ксения Черная пояснила, почему железо важно для организма:

– Оно является переносчиком кислорода, в котором нуждается каждая клетка в организме. В противном случае она не будет функционировать. Проще говоря, волосяные фолликулы не будут обеспечены кровоснабжением. Не будет достаточно кислорода для роста волос, – отметила специалист по правильному питанию. 

Она указала на другой важный момент: если в организме низкий уровень фитина (кальциево-магниевой соли), волосы могут перестать расти, станут тусклыми, возможна и ранняя седина. 

– Это обусловлено тем, что аминокислоты, железо и медь участвуют в выработке пигмента. Если этот процесс нарушен, появятся тусклость и преждевременная седина, – рассказала специалист.  

Ксения Черная также добавила, что чрезмерная жирность волос может быть связана с недостатком витамина B6, а секущиеся кончики – с дефицитом B3.  

Фото: pixabay.com
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