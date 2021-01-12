В настоящий момент японские специалисты пытаются установить, является ли новый штамм коронавируса более заразным по сравнению с уже известными разновидностями, сообщает телеканал "Россия 24".
В страну новая мутация COVID-19 попала из Бразилии. Четыре человека – мужчина, женщина и двое детей – прилетели из Южной Америки еще 2 января. Заболевание диагностировали по прибытии. Симптоматика у всех наблюдается разная: мужчины – затрудненное дыхание, видимо, пневмония, у женщины – головная боль, у мальчика – температура, а у девочки симптомов вовсе нет. По данным Минздрава Японии, обнаруженный вирус отличается от британского и южноафриканского вариантов, хотя и имеет с ними схожие мутации.
Бразильские власти уже официально обратились к Японии с просьбой предоставить им все данные о вирусе и о зараженных, в том числе и информацию об их месте пребывания и контактах с другими людьми. В самом государстве, располагаемом в Южной Америке, уверяют, что с новым штаммом не сталкивались.
Между тем в Японии эпидемиологическая ситуация не улучшается. В сутки диагностируется по 6–7 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом. Более половины – в столичном регионе. И это несмотря на то, что Токио и три соседние префектуры уже четвертый день живут в режиме чрезвычайной ситуации, который носит рекомендательный характер. После 20 часов власти просят закрывать все рестораны, бары и прочие заведения общественного питания, а граждан призывают без нужды не выходить из дома.
Аналогичный режим может быть введен в зоне второго по величине японского города – Осака.
– Я считаю, что ситуация очень серьезная. Призываю предприятия Осаки ввести такие же меры предосторожности, как в Токио, – поделился мнением губернатор префектуры Осака Ёсимура Хирофуми.
Фото: pixabay.com
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Новый "японский" штамм коронавируса: что о нем известно на данный момент?
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