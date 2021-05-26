В бразильском штате Сан-Паулу исследователи обнаружили новый вариант COVID-19, передает ТАСС.
По информации портала G1, выявленная разновидность неизвестного происхождения впервые была обнаружена в городе Мокока и широко распространилась в населенном пункте Порту-Феррейра. Новый вид коронавирусной инфекции назвали P.4.
– Эта новая разновидность родственна варианту P.1, поскольку она имеет общее происхождение от штамма B.1.1.28 (бразильский штамм - прим. ТАСС), от которого произошли варианты P.1, P.2 (региональные разновидности бразильского штамма, обнаруженные в Манаусе и Рио-де-Жанейро, – прим. ТАСС) и P.3, выявленный на Филиппинах, – отметил вице-президент бразильского сообщества вирусологов Жоау Пессоа Араужу.
– Там, где он выявлен сейчас, преобладают вариант P.1 и британский штамм, но динамика его распространения нас весьма беспокоит, – добавил исследователь.
Отмечается, что в настоящий момент у ученых нет достаточных подтверждений тому, что P.4 является более заразным или вызывает более тяжелое течение коронавируса.
Согласно информации официальной статистики, в мае в Порту-Феррейра зафиксировано наибольшее количество смертей от последствий вызываемого COVID-19 заболевания, чем в предыдущие месяцы.
Фото: pixabay.com
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Новый вариант коронавируса обнаружили в Бразилии
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