Новый вариант коронавируса назвали «омикрон-штаммом»

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала новый штамм коронавируса В.1.1.529 греческой буквой «омикрон», пишет ТАСС.
Штамм коронавируса В.1.1.529 ВОЗ обозначила как вариант, вызывающий обеспокоенность (VOC) и назвала его «омикрон». По предварительным свидетельствам, риск заражения этим штаммом является «повышенным».
Уточняется, что штаммы группы VOC отличаются высокой заразностью. В ВОЗ объяснили, что они «легче распространяются, вызывают более тяжелое заболевание, избегают иммунной реакции организма», а также «меняют клиническую картину» или же «снижают эффективность» применяемых против них инструментов в сфере здравоохранения.
Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в мире за неделю снизилась впервые с начала октября. Подробную статистику можно найти по ссылке.
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