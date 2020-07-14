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Новый состав белорусского Правительства сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества

Новый состав белорусского Правительства сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам белорусско-российского сотрудничества. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров со своим российским коллегой Михаилом Мишустиным в Москве.

– Позвольте выразить признательность за оперативную организацию встречи и возможность обсудить наиболее важные вопросы белорусско-российского сотрудничества в присутствии всех заинтересованных. Такой подход подтверждает особый характер белорусско-российских отношений. Прямые контакты и нацеленная на конкретные достижения работа на правительственном уровне имеют принципиально важное значение. Мне импонирует тот подход, который Вы реализуете в качестве главы Правительства – целенаправленный, точечный и направленный на конкретность в действиях и решениях. Новый состав Правительства сохраняет нацеленность на достижение взаимовыгодных решений по всем актуальным вопросам.

Роман Головченко подчеркнул, что союзнический характер отношений между странами позволяет находить компромиссы по всем чувствительным для двух стран вопросам.

– Даже самая прагматична позиция, на наш взгляд, должна учитывать не только сиюминутные и краткосрочные коммерческие интересы, но и весь комплекс отношений, который складывается годами и десятилетиями.

Говоря о ситуации с пандемией коронавирусной инфекции, Премьер-министр Беларуси подчеркнул, что в сложившихся условиях надо не делить, а быть вместе и от этого становиться сильнее.

– Вы сказали, что товарооборот в абсолютных цифрах падает, Россия  – ключевой торговый партнер Беларуси. По товарообороту мы, по нашим расчетам, снизились на 22 процента за истекший период. Действительно, российский экспорт больше пострадал, чем белорусский, но это связано с понятными причинами и в основном углеводородной тематикой. Но объективная причина этому не ухудшение отношений между странами и не какие-то системные проблемы. Это внешнеэкономическая конъюнктура и ряд других кризисов, которые наложились. Тем не менее нельзя не признать тот факт, что не менее чувствительным моментом является взаимно упущенная выгода от сохраняющихся барьеров, изъятий и ограничений по доступу на внутренние рынки. Мы с этим боремся и на двусторонней основе, и в рамках евразийской интеграции. Тем не менее такие факты продолжают фиксироваться.

Роман Головченко при этом отметил, что благодаря напряженной и целенаправленной работе удалось выйти на согласованные решения по подписанию документов в энергетической сфере, а также по сооружению Белорусской АЭС.

– Безусловно, есть и другие вопросы, которые требуют особого внимания, – резюмировал Роман Головченко.

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