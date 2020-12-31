Шанхайские врачи впервые зафиксировали на территории материкового Китая новый штамм коронавируса из Великобритании, пишет ТАСС.
Газета China Daily со ссылкой на отчет Центра по контролю и профилактике заболеваний КНР сообщила, что 14 декабря 23-летней студентке, прибывшей из Соединенного Королевства в Шанхай, сделали тест, который показал положительный результат. Лабораторное исследование взятого у девушки образца доказало наличие в ее организме штамма, который ранее обнаружили в Великобритании.
Вместе с тем 12 декабря ее тест был отрицательным.
Фото: pixabay.com
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Новый штамм коронавируса выявлен в Китае
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